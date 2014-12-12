Σε μια συγκινητική και ελπιδοφόρα τελετή πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, τα εγκαίνια δύο σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων του Γυμνασίου και Επαγγελματικού Λυκείου Φαρκαδόνας, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» και αποκαταστάθηκαν πλήρως χάρη στην πολύτιμη οικονομική στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς στον τομέα της Παιδείας.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, συνεχάρη όλους όσοι εργάστηκαν για την επαναλειτουργία των σχολείων, αναφέρθηκε στη σημασία της ταχείας αποκατάστασης των σχολείων, ευχαρίστησε θερμά την Ε.Ε.Ε. για την άμεση ανταπόκριση και σημείωσε ότι: « η επιστροφή των μαθητών σε ένα ασφαλές και αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας».

Χαιρετισμούς απηύθυναν:

Ο Αντιεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας της Π.Ε. Τρικάλων κ. Άρης Κολιός, ο Δήμαρχος Δήμου Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδωνας Αγναντής, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Νικόλαος Τσάτσος, η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Άρτεμις Παπαδημητρίου, ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης κ. Γεώργιος Λαπούσης και οι διευθυντές των σχολείων της Φαρκαδονας κ. Αιμίλιος Παπαδημητρίου, κ. Κωνσταντίνος Βούλγαρης και κ. Αθανάσιος Βαγενάς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Χριστίνα Καρατζαφέρη, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Φαρκαδόνας κ. Κωνσταντίνος Σφερλίδας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρκαδόνας κ. Ευάγγελος Κοταρέλας, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Τρικάλων κ. Ιωάννης Ζάντζος και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κα Δήμητρα Παπανδρέου, κ. Αγαθοκλής Αζέλης, κ. Δημήτριος Θεοχάρης, κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, κ. Ιωάννης Δημακόπουλος, Αντιπροσωπεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες. Στο τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους, οι οποίοι παραδόθηκαν έγκαιρα και με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας.