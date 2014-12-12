Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Τράπεζες, Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς και Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων) για τη συμμετοχή τους στο νέο «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές» του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που ενεργοποιείται για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το νέο Ταμείο στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών στις περιοχές δραστηριοποίησής τους, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί άμεση υλική ζημία.

Η αρχική ενεργοποίηση αφορά τη Θεσσαλία, με στόχο την ταχεία επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης σε συνδυασμό με Επενδυτικές Δαπάνες.

Ύψος δανείου: από €3.000 έως €25.000.

Χρηματοδότηση: άτοκα για το 75% του δανείου

Καθεστώς Ενίσχυσης: De Minimis.

Συνδυασμένη επιχορήγηση : παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών mentoring (επιχειρηματική καθοδήγηση & εκπαίδευση) έως €900 ανά ΑΦΜ, με μέγιστη επιλέξιμη αμοιβή €100/ώρα.

Τα κεφάλαια του Ταμείου προέρχονται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προγράμματος (ΕΚΤ+)

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου δήλωσε σχετικά:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει αρωγός στην προσπάθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανακάμψουν από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών. Μέσα από το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές , στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προσφέροντας εργαλεία ρευστότητας που τους επιτρέπουν να σταθεροποιηθούν, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας».