Μετά τις επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις, που αγκάλιασε το κοινό από όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα, υλοποιείται και φέτος από τον Δήμο Τρικκαίων και το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων το 5ο Φεστιβάλ Κωμωδίας 2024. Μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ιδέα που αποτελεί πλέον πολιτισμικό θεσμό των Τρικάλων και υλοποιείται υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με άξονα την κωμωδία και το κωμικό και με ακτίνες δράσεις όλες τις μορφές τέχνης. Το φεστιβάλ, που χαρίζει στιγμές γέλιου και ευφορίας, καθιερώνεται πλέον ένα ως θεσμός εκδηλώσεων, δράσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και ως ένας «διάλογος» ανάμεσα στους δημιουργούς και στο κοινό, για την εξέλιξη και ανάπτυξη της κωμικής τέχνης.

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2924 παρουσιάστηκαν οι πρώτες δράσεις, με το παρών να δίνουν, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Παναγιώτου, οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Λάππας και Σοφία Αλεστά, η πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων Γεωργία Κοτρώνη και ο Δ/ντης Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού, κ. Στεφ. Νταλάσης.

Συνοπτικά οι δράσεις του Φεστιβάλ είναι:

-θεατρικές παραστάσεις κωμωδίας από θεατρικά σχήματα,

- κινηματογραφικές προβολές ταινιών κωμωδίας,

- εικαστικά,

- μουσική,

- standupcomedy,

- αφιέρωμα σε μεγάλους κωμικούς,

- τοπική καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται το διάστημα Αύγουστος - Σεπτέμβριος.

Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι: Νίκος Σακκάς Δήμαρχος Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων, Σοφία Αλεστά Αντιδήμαρχος Οικονομικών- Διοίκησης, Γεωργία Κοτρώνη Πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου με αντικείμενο την οργάνωση και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Νταλάσης, ο οποίος έχει την ιδέα- καλλιτεχνική διεύθυνση.

Οι χώροι διεξαγωγής του φεστιβάλ είναι ο Μύλος Ματσόπουλου, ο Θερινός και Χειμερινός Δημοτικός Κινηματογράφος, το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στο Φρούριο, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το θεατράκι στο Ληθαίο.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, με επίκεντρο τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τα εικαστικά, ενώ θα για τις επόμενες εκδηλώσεις θα δημοσιοποιηθούν νεότερες ανακοινώσεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η έναρξη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τον Κινηματογράφο και προβολές ταινιών κωμωδίας και κομεντί, στο μοναδικό χώρου του Θερινού Κινηματογράφου στον Πολυχώρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μύλος Ματσόπουλου».

Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι εξής κινηματογραφικές κωμωδίες:

9-12/8: ΚΑΘΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

16-19/8: Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

20-23/8: Ανθρωπίστρια Βρικόλακας Αναζητά Αυτοκτονικό Άτομο

Ακολουθούν οι ταινίες:

24-27/8 FLY ME TO THE MOON, κομεντί 108΄

Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Μπερλάνι

Ηθοποιοί: Σκάρλετ Γιόχανσον, Τσάνινγκ Τάτουμ, Νικ Ντίλενμπεργκ, Τζιμ Ρας, Κόλιν Γούντελ, Γούντι Χάρελσον

Με πρωταγωνιστές τη Σκάρλετ Γιόχανσον, και τον Τσάνινγκ Τάτουμ, η ταινία FLY ME TO THE MOON είναι μια ρομαντική κομεντί με φόντο την ιστορική προσελήνωση της NASA στο φεγγάρι. Δεκαετία 1960. Η Κέλι Τζόουνς, το παιδί-θαύμα του μάρκετινγκ, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της ΝΑΣΑ και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Κόουλ Ντέιβις. Όταν ο πρόεδρος θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Τζόουνς λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσεδάφιση στο φεγγάρι και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά.

28-31/8: ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΣΟΪ (OH LA LA | COCORICO), κωμωδία 89΄

Για να παντρευτούν, η Αλίς και ο Φρανσουά οργανώνουν μια συνάντηση μεταξύ των δυο οικογενειών τους, που προέρχονται από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα. Για την περίσταση, η Αλίς αποφασίζει να προσφέρει στους γονείς τους εξετάσεις DNA. Τα αποτελέσματα θα ανατινάξουν τις βεβαιότητες όλων.

Είδος: Κωμωδία

Χώρα: Γαλλία, Βέλγιο

Σκηνοθέτης: Ζουλιάν Ερβέ

Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ντιντιέ Μπουρντόν, Σιλβί Τεστιού, Μαριάν Ντενικούρ

1-5/9: ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δραματική Κωμωδία 93΄

Τρία παντρεμένα ζευγάρια υποβάλλονται σε μια ασυνήθιστη ομαδική ψυχοθεραπεία. Η ψυχολόγος τους δεν θα παραστεί η ίδια στη συνεδρία, αλλά τους έχει αφήσει φακέλους με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν. Έτσι, οι έξι πρωταγωνιστές θα βγάλουν σταδιακά στη φόρα τα άπλυτά τους σχετικά με τις σχέσεις τους, τα χρήματα, τη ζήλια και το σεξ, μέχρι όλα να καταλήξουν σε ένα άκρως απροσδόκητο τέλος.

Σκηνοθέτης: Γκεράρντο Ερέρο

Πρωταγωνιστούν: Μαλένα Αλτέριο, Αλεχάντρα Χιμένεθ, Φέλε Μαρτίνεθ, Αντόνιο Παγούδο

Χώρα: Ισπανία

6-10/9: ΒΡΕΧΕΙ ΑΝΤΡΕΣ, κωμωδία 98΄

Σκηνοθεσία: Καρολίν Βινιάλ

Ηθοποιοί: Λορ Καλαμύ, Βενσάν Ελμπάζ

Η ξεκαρδιστική Λορ Καλαμύ («CallmyAgent») πρωταγωνιστεί σε μια κωμωδία για τις δεύτερες (και τρίτες και τέταρτες) ευκαιρίες που μπορούμε να έχουμε στη ζωή και θα ανακαλύψει ότι ποτέ δεν είναι αργά να βρεις τη χαρά - και τελικά τον ίδιο σου τον εαυτό! Ένας υπέροχος σύζυγος, δύο τέλειες κόρες, ένα οδοντιατρείο που τα πηγαίνει περίφημα: όλα στη ζωή της Ιρίς πάνε εξαιρετικά. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανε σεξ με τον σύντροφό της; Ίσως ήρθε η ώρα να βρει έναν εραστή… Η Ιρίς παίρνει τη μεγάλη απόφαση και γράφεται σε μια εφαρμογή γνωριμιών, ανοίγοντας έτσι το κουτί της Πανδώρας. Και οι άνδρες θα αρχίσουν να πέφτουν… βροχή!

Χώρα: Γαλλία

Σκηνοθέτης: Καρολίν Βινιάλ

Πρωταγωνιστούν :Λορ Καλαμί, Βενσάν Ελμπάζ, Σουζάν ντε Μπεκ, Σιλβέν Κατάν

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ - Κυριακή 25 Αυγούστου

Θεσσαλικό Θέατρο-ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο) 21.00

Οι ήρωες του έργου «Μαλλιά Κουβάρια» διεκτραγωδούν τα όσα περνάνε στην περίφημη κωμωδία του Λάσκαρη:

«Μαλλιά κουβάρια γίναμε

Και τρίχα δεν αφήναμε,

Στο κούφιο μας κεφάλι. Το μαύρο μας το χάλι.

Αγάπες, ζήλιες, ψέματα,

Καυγάδες, ρεζιλέματα,

Μας κάνουν άνω – κάτω, βρεθήκαμε στον πάτο.»

Το έργο του αυτό το χαρακτηρίζει κωμωδία, είναι όμως φάρσα, ένα από τα δυσκολότερα είδη του θεάτρου. Η φάρσα χειρίζεται παράλογα θέματα και απαιτούν άριστη τεχνική, σπαρταριστή πλοκή, αναπάντεχες ανατροπές, απίθανες συναντήσεις και παρεξηγήσεις. Τα «Μαλλιά κουβάρια» δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν τίποτα από τις φάρσες των σπουδαίων Γάλλων συγγραφέων, Φεϋντώ, Λαμπίς και Σαρντού .

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: KώσταςΤσιάνος

Σκηνικό- Κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας, Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Σχεδιασμός φωτισμών: Μάκη Παπατριανταφύλλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Γκότση, Υπεύθυνος Παραγωγής: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος -Παναγιώτης Καραχάλιος-Βασίλης Τσιούτρας, Ήχος – Φως–video: Γιώργος Γκόλαντας – Παναγιώτης Γιαννούλας

Παίζουν (αφαβητικά): Νικολέτα Βλαβιανού, Βασίλης Καρμίρης, Χρήστος Κορδελάς, Λίλλυ Μελεμέ, Ηρακλής Τζαφέτας, Παναγιώτης Τόλιας, Αλίκη Τσάκου, Χάρης Φλέουρας

Προπώληση εισιτηρίων: more.com





Σεσουάρ για δολοφόνους - Τρίτη 27 Αυγούστου

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο) 21.00

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η πανέξυπνη κωμωδία των MπρουςΤζόρνταν&ΜέριλινΈιμπραμς. Η αγαπημένη διαδραστική παράσταση, η πιο αλλοπρόσαλλη και απολαυστική κωμωδία, απευθύνεται σε όλους εκείνους που λατρεύουν το χιούμορ, το μυστήριο και το να παίρνουν και οι ίδιοι μέρος στην παράσταση.

Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη και τη διασκευή υπογράφει ο Θοδωρής Πετρόπουλος.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Ιωάννης Απέργης, Βάσω Γουλιελμάκη, Δημήτρης Μακαλιάς, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Αρετή Πασχάλη, Χάρης Χιώτης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση-Διασκευή: Θοδωρής Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Σχεδιασμός Φωτισμών : Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Πρασσάς

Βοηθός σκηνογράφου: Δήμητρα Τριανταφύλλου

Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος& Ρυθμός 9,49

Παραγωγή: ΧΡ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Τέλειοι ξένοι - Τετάρτη 28 Αυγούστου

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο) 21:30

Οι «ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ», του Π. Τζενοβέζε, σε σκηνοθεσία Γιώργου Πυρπασόπουλου & Πέτρου Λαγούτη και παραγωγή των Θεατρικών Επιχειρήσεων Θ. Μαροσούλη, η παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς για δύο ολόκληρες σεζόν.

Με πρωταγωνιστές γνωστούς κι αγαπημένους ηθοποιούς, τους: Πέτρο Λαγούτη, Γιώργο Χρανιώτη, Χρήστο Σαπουντζή, Κώστα Κάππα, Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, Μένη Κωνσταντινίδου, Σοφία Μανωλάκου, και στον ρόλο της μικρής κόρης την Αλίκη Κακολύρη και ένα εξαιρετικό κείμενο που απέδωσε με έμπνευση και μεράκι η Ελεονώρα Μελέτη, οι ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ φιλοδοξούν να ψυχαγωγήσουν το θεατρόφιλο κοινό.

Eπτά φίλοι συναντιούνται για γεύμα στο σπίτι ενός εκ των ζευγαριών. Αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Αφήνουν όλοι τα κινητά τους στη μέση του τραπεζιού και μοιράζονται μεταξύ τους το περιεχόμενο από κάθε μήνυμα, email ή τηλέφωνο που λαμβάνουν. Μυστικά έρχονται στην επιφάνεια που διαταράσσουν την ισορροπία στις σχέσεις. Γιατί όπως είπε και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, «Ο καθένας από εμάς έχει τρεις ζωές, μία δημόσια, μία προσωπική και μία μυστική.» Και σαν να μην έφταναν οι τρεις ζωές, έχει και Πανσέληνο…

Το έργο «ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ», με τις ξεκαρδιστικές ανατροπές και τις απρόσμενες εξελίξεις του, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό και έχει γίνει επίσης πολύ επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία σε 18 χώρες.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πέτρος Λαγούτης, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μετάφραση/Απόδοση: Ελεονώρα Μελέτη, Σκηνικά: Νότης Χριστοδούλου, Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη, Καλή Βοϊκλή

Παραγωγή των Θεατρικών Επιχειρήσεων Θ. Μαροσούλη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Μπαμπάδες με ρούμι - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο) 20.30

«Μπαμπάδες με ρούμι» η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου + Μιχάλη Ρέππα με τα αλλεπάλληλα sold out και το χιούμορ που σκοτώνει.

Οι Μπαμπάδες με ρούμι είναι μία αιχμηρή σάτιρα, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1996 και διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι δυστυχώς μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Η ιστορία των 5 ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων καθαρμάτων της παράστασης είναι στην εποχή μας μία μπανάλ καθημερινότητα. Η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω είναι πλέον πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του ρεαλισμού, αφού πήδηξαν έξω από τις σελίδες του έργου. Είναι κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά ανυποψίαστοι για το τί μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Και τι κάνουν τελικά αυτά τα ανόητα καθάρματα; Σερβίρουν κάτι υπέροχους «Μπαμπάδες με ρούμι» με λιγουλάκι δηλητήριο και …όποιον πάρει ο χάρος. Τα τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο τζόκερ ο μπαμπάς -που πλέον έχει φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο- αναζητούν τον κληρονόμο τους. Δύο γιοί, δύο νύφες, μία γειτόνισσα φωτεινός παντογνώστης και μία εφιαλτική νοσοκόμα μιλάνε, μαλώνουν, δολοπλοκούν και κοιμούνται ήσυχοι υφαίνοντας ένα γλυκό σχέδιο αλληλοεξόντωσης.

«Μπαμπάδες με ρούμι» Ποιος θα ξεμείνει ζωντανός να πάρει την περιουσία; Μένει να αποδειχθεί.

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφείς : Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας, Σκηνοθεσία : Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη, Φωτισμοί : Χρήστος Τζιόγκας, Βοηθός Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου, Φωτογραφίες : Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Σοφία Βογιατζάκη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Νίκη Λάμη και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Παραγωγή ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Η Σπασμένη Στάμνα

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο) 21.15

Το έργο "Η Σπασμένη Στάμνα" του Χάινριχ Φον Κλάιστ γραμμένο το 1806, διαχρονικά και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε είναι μία απ’ τις πιο σημαντικές κωμωδίες της ευρωπαϊκής δραματουργίας αλλά και του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Ένα έργο ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό κάθε ηλικίας με σπαρταριστούς χαρακτήρες, απροσδόκητες κωμικές ανατροπές, συνεχείς παρεξηγήσεις και αναπόφευκτες συγκρούσεις.

Ο λανθασμένος τρόπος που ασκείται η δικαιοσύνη από κάποιους λειτουργούς της είναι το θέμα αυτής της απίθανης Σπασμένης Στάμνας.

Η πλοκή του έργου περιστρέφεται γύρω από μια δίκη σε μια αίθουσα επαρχιακού δικαστηρίου. Ο Αδάμ, ο δικαστής, είναι ο πιο διεφθαρμένους απ’ όλους. Όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, το κεφάλι του είναι χτυπημένο και μελανιασμένο και η περούκα του δικαστή (που μπορεί να αποκαταστήσει κάπως την αξιοπρέπειά του) έχει χαθεί. Η αδιανόητη εμφάνισή του, όπως ανακαλύπτουμε σταδιακά, δεν είναι άσχετη με την υπόθεση και τα γεγονότα που θα διερευνηθούν στη δίκη. Η κυρία Μάρθα θέλει να αποζημιωθεί για το σπάσιμο μιας παλιάς, αγαπημένης κανάτας που συνέβη το προηγούμενο βράδυ. Δεν έχει καμία αμφιβολία ποιος είναι ο ένοχος – ο Ρούπρεχτ, ο αρραβωνιαστικός της κόρης της Εύας. Ήταν μαζί της στο δωμάτιό της εκείνο το βράδυ, όπου μετά από έναν καυγά η στάμνα βρέθηκε σπασμένη. Εκείνος όμως αρνείται την κατηγορία. Παραδέχεται μεν ότι πήγε να επισκεφτεί την Εύα, αλλά όταν έφτασε στο σπίτι της, άκουσε τη φωνή ενός άντρα στο δωμάτιο της Εύας. Καταδίωξε τον εισβολέα ο οποίος όμως κατάφερε να ξεφύγει πετώντας άμμο στα μάτια του Ρούπρεχτ, έτσι ώστε αυτός (ο εισβολέας) να μην μπορεί να αναγνωριστεί. Η Εύα, όταν την ανακρίνουν, αρνείται να καταθέσει, επιμένοντας ότι η αίθουσα του συγκεκριμένου δικαστηρίου δεν είναι το κατάλληλο μέρος για μία τέτοια εξομολόγηση. Τη λύση τη δίνει μια γειτόνισσα, η κυρία Μπριγκίτε, η οποία είχε δει έναν άνδρα να το σκάει από το παράθυρο της Εύας. Εκείνος δε ο άντρας φεύγοντας μέσα από κάποια κλαδιά δέντρων έχασε μια περούκα ενός δικαστή. Γίνεται σαφές ότι ο Αδάμ, ο δικαστής, ήταν ο ένοχος.

Συντελεστές

Μετάφραση/Διασκευή/Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης, Σκηνογραφική/Ενδυματολογική Επιμέλεια: Κατερίνα Σβορώνου, Creative Agency: Gridfox

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Κιμούλης, Αργύρης Αγγέλου, Τζόυς Ευείδη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Στριφτάρης, Βασίλης Γιακουμάρος, Βασίλης Πουλάκος

Παραγωγή ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φεστιβάλ Κόμικς - «Καμπίσιοι δημιουργοί» vol. 7 & 8, 27-29 Σεπτεμβρίου

Το τριήμερο από Παρασκευή 27/9 έως τη Κυριακή 29/9 θα πραγματοποιηθεί, Φεστιβάλ Κόμικς σε συνεργασία με το Συλλόγο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚουστον αύλειο χώρου του Πνευματικού Κέντρου.

Tα κόμικς τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει το σεβασμό που τους αρμόζει, με αποκορύφωμα την αναγνώρισή τους ως την 9η -στη σειρά- Τέχνη. Όπως είναι φυσικό, έχει σημειωθεί μια εκ νέου αναγέννηση της τέχνης αυτής, διακρίνοντας παντού σε παγκόσμια κλίμακα, να εφαρμόζεται και να ασκείται κατά κόρον σε διάφορους τομείς, από το σινεμά και τα βιντεοπαιχνίδια μέχρι για παιδαγωγικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, και τα comicfestivals είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλέον, που πραγματοποιούνται παντού με υπερβολικά αυξανόμενο ρυθμό, ενώ παράλληλα αποκτούν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κοινό.

Το Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

ArtistAlley - μπαζάρ από τοπικούς καλλιτέχνες

Έκθεση Εικονογράφησης

Βαψιματικές Παντός Τύπου -graffitiart

SketchEvent (παιχνίδια σκίτσων για τα παιδιά)

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων