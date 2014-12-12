Ο Δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τη δράση δωρεάν μέτρησης οστικής πυκνότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.

Η πρωτοβουλία, με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης, υλοποιήθηκε σε περισσότερα από 15 χωριά του Δήμου, προσφέροντας τη δυνατότητα σε 650 πολίτες να εξεταστούν και να ενημερωθούν έγκυρα για την κατάσταση της οστικής τους υγείας. Αναλυτικότερα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε Κλεινοβό, Αμπέλια, Αύρα, Θεόπετρα, Λογγά, Φλαμπουρέσι, Καστανιά, Καλομοίρα, Τρυγόνα, Πεύκη, Αγιόφυλλο, Ασπροκκλησιά, Αγναντιά, Οξύνεια και Βασιλική. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων.



Δήλωση Δημάρχου Μετεώρων, κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου: «Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις πρόληψης και δημόσιας υγείας, με στόχο να φτάνουν ουσιαστικές υπηρεσίες ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του Δήμου. Η υγεία των πολιτών είναι προτεραιότητά μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Συντονιστή των Κοινωνικών Δομών κ. Αθανάσιο Ρουστάνη για τον καθοριστικό του ρόλο στην οργάνωση της δράσης, την Προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Αγγελική Σακοράφα για τη συνεχή και ποιοτική της συμβολή, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που στήριξε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Προέδρων των Τοπικών Κοινότητων στη συγκεκριμένη δράση τους οποίους ευχαριστώ για την στενή και αποτελεσματική συνεργασία. Η επιτυχία της δράσης αυτής μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά».



Δήλωση Προέδρου ΕΔΔΥΠΠΥ, Δρ. Γιώργου Πατούλη: «Η υγεία χρειάζεται φροντίδα πριν εμφανιστούν τα προβλήματα. Η πρόληψη και οι οργανωμένοι έλεγχοι μάς δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίζουμε εγκαίρως παθήσεις όπως η οστεοπόρωση, που συχνά εξελίσσεται αθόρυβα. Η θερμή ανταπόκριση των πολιτών του Δήμου Μετεώρων σε αυτή την πρωτοβουλία δείχνει υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για την προσωπική και συλλογική υγεία. Αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη. Μέσα από συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις μπορεί να φέρει πραγματική αλλαγή και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία».

Ο Δήμος Μετεώρων δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης, ενισχύοντας την προσβασιμότητα όλων των δημοτών σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς αποκλεισμούς.