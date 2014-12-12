Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στα Τρίκαλα
Αστυνομικά | 09 Σεπ 2025, 12:15
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.)Τρικάλων, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι, στο πλαίσιο διενεργηθέντων ελέγχων, κατελήφθησαν να κατέχουν ο ένας μικροποσότητα κοκαΐνης σε σκόνη και ο άλλος μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, οι οποίες κατασχέθηκαν.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.