Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.)Τρικάλων, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι, στο πλαίσιο διενεργηθέντων ελέγχων, κατελήφθησαν να κατέχουν ο ένας μικροποσότητα κοκαΐνης σε σκόνη και ο άλλος μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, οι οποίες κατασχέθηκαν.