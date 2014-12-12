Δύο νέες αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν τους τομείς Α΄ και Β΄ του Δήμου Τρικκαίων., σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά. πρόκειται για τους τομείς, στους οποίους έχει χωριστεί ο Δήμος Τρικκαίων, προκειμένου να διευθετούνται ταχύτερα και καλύτερα ζητήματα που αφορούν σε παρεμβάσεις και σε έργα στα χωριά του Δήμου.Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι την 31η Αυγούστου 2026, η Ελένη Πούλιου αναλαμβάνει τον τομέα Β΄ (Δ.Ε. Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας) και η Ζωή Παπαναστασίου τον τομέα Α΄ (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων).

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ευχαρίστησε τους απελθόντες αντιδημάρχους Σάκη Σκρέκα και Αποστόλη Παππά για την άψογη συνεργασία με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων από τον Δήμο Υπηρεσιών, για τη συνέχιση των παρεμβάσεων υπέρ των πολιτών. Και τόνισε πως, οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συνεργασία με τις νέες αντιδημάρχους, δίνοντας και πάλι, έμφαση στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων.

Τα καθήκοντα

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, τα καθήκοντά τους είναι τα ακόλουθα:

Παπαναστασίου Ζωή:

α) ευθύνη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.

β) παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,



γ) μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Η προαναφερόμενη μεταβίβαση αρμοδιότητας δεν αφορά σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

ε) συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) τέλεση πολιτικών γάμων.

Ελένη Πούλιου

α) ευθύνη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.

β) παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,



γ) μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Η προαναφερόμενη μεταβίβαση αρμοδιότητας δεν αφορά σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

ε) συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) τέλεση πολιτικών γάμων.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων