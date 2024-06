Η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί ως μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, σε όλο τον κόσμο, μια επιδημία με εκτεταμένες συνέπειες για τα άτομα, την κοινωνία και την οικονομία, και στις περισσότερες χώρες οι κυβερνήσεις και οι επιστημονικοί οργανισμοί δίνουν μεγάλο βάρος στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου. Σχετίζεται αιτιολογικά με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, καρδιοπάθειες, καρκίνους κ.λπ. και δυστυχώς περισσότεροι από τους μισούς συμπολίτες μας έχουν σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό.

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (Ε.Ι.Ε.Π.), www.eiep.gr, Επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1990, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση των συναδέλφων που καθημερινά υπηρετούν τον όρκο τους στον Ιπποκράτη, σε δύσκολες και πολλές φορές αντίξοες συνθήκες στην περιφέρεια, και οι οποίοι αξίζουν επιστημονικής υποστήριξης, και λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση του αριθμού των ατόμων με παχυσαρκία ή υπέρβαρο, διοργανώνει με ιδιαίτερη χαρά:

Επιστημονική Συνάντηση

«Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γιατρός στην καθημερινή κλινική πράξη για την παχυσαρκία»

Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον, Τρίκαλα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024, 9:00-14:30

Η πρωτοβουλία μας αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση των γιατρών της περιφέρειας και συγκεκριμένα του νομού Τρικάλων αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας -μια περιοχή με μεγάλο επιπολασμό παχυσαρκίας- για τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, την παχυσαρκία, τις συννοσηρότητές της και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Εξαίρετοι επιστήμονες θα μεταφέρουν με τον πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στη νόσο της παχυσαρκίας. Η τοπική επιστημονική κοινότητα θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει βαθύτερη γνώση της παχυσαρκίας, των παθολογικών καταστάσεων που τη συνοδεύουν, καθώς και των σύγχρονων προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους, γεγονός που θα ανοίξει νέους δρόμους στην καθημερινή ιατρική κλινική πρακτική ώστε οι ασθενείς που ζουν με υπέρβαρο ή παχυσαρκία να έχουν σωστότερη και πληρέστερη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας.

Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους πολίτες των Τρικάλων

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση του αριθμού των ατόμων με παχυσαρκία ή υπέρβαρο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία που παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας, και κρίνοντας ως αναγκαία τη συνεργασία της ιατρικής κοινότητας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, με γνώμονα ότι Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, που μειώνει την ποιότητα διαβίωσης και το προσδόκιμο επιβίωσης, και όχι μια προσωπική επιλογή! διοργανώνει ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους πολίτες των Τρικάλων με τίτλο:

«Όσα θέλετε να γνωρίζετε για την Παχυσαρκία και την αντιμετώπισή της»

Αίθουσα “Θεόδωρος Μάρκελλος”, Στέγη Λαϊκού Πολιτισμού, Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων

(Δ/νση: Γαριβάλδη 6, 42131 Τρίκαλα)

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, στις 11:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.

Ο Πρόεδρος της ΕΙΕΠ, κύριος Ευθύμιος Καπάνταης, Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, θα δώσει διάλεξη με θέμα:

«Παχυσαρκία: Ο ύπουλος κίνδυνος για την Υγεία. Γενικές αρχές αντιμετώπισης».

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, και οι Ιατροί κ.κ. Κωνσταντίνος Ανδριανός, Ευθύμιος Καπάνταης, Αδαμάντιος Μπουρδάκης και Χάρης Παππής θα απαντήσουν σε ερωτήματα του κοινού.

Συζητητές:

Κωνσταντίνος Ανδριανός, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή ΕΚΠΑ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Ευθύμιος Καπάνταης, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, SCOPE National Fellow, Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη – Παχυσαρκίας – Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Metropolitan, Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Αδαμάντιος Μπουρδάκης, MD, PhD Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο & Ιατρείο Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Χαρίλαος Κ. Παππής, Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, τηλ: 210 6985988, email: info@eiep.gr

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ) (www.eiep.gr) είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1990, μία εποχή, που αν και μόνο τρεισήμισι δεκαετίες πριν, ο επιστημονικός κόσμος, η ιατρική κοινότητα και πολύ περισσότερο η κοινωνία δεν είχαν συνειδητοποιήσει τις επιδημικές διαστάσεις που προσλάμβανε το πρόβλημα της παχυσαρκίας και τις γενικότερες επιπτώσεις της στην υγεία των ατόμων. Από πολύ νωρίς, ήταν η πρώτη Εταιρεία που σε επιστημονική βάση ασχολήθηκε με την παχυσαρκία στην Ελλάδα, που παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παιδικής, εφηβικής παχυσαρκίας και παχυσαρκίας ενηλίκων.

Οι κύριοι καταστατικοί σκοποί της ΕΙΕΠ είναι η επιστημονική έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην παχυσαρκία και τα μεταβολικά νοσήματα, καθώς και η πρόληψη της νόσου, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις πολλές και ποικίλες επιπτώσεις της παχυσαρκίας και του αυξημένου βάρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου.

Αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη, τα οποία είναι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Γενικοί Γιατροί, κ.ο.κ.), Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας, επιστήμονες που το αντικείμενό τους άπτεται του θέματος της Παχυσαρκίας και που καλούνται καθημερινά να διαχειρισθούν ασθενείς με υπέρβαρο ή παχυσαρκία.

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, είναι πλέον από τις πιο ιστορικές και σημαντικές ιατρικές εταιρείες, με σταθερή και συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική παρουσία, επί 34 έτη, προς όφελος των ιατρών όλων των ειδικοτήτων και γενικότερα όλης της επιστημονικής κοινότητας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τη διοργάνωση 18 Πανελλήνιων Συνεδρίων, ενός Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου (14th European Congress on Obesity 2005), ενός τριήμερου Συμποσίου του European Childhood Obesity Group (17th ECOG Annual Meeting 2007), SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) Schools, 10 Διημερίδων Πανελλήνιας εμβέλειας, 8 Κλινικών Φροντιστηρίων, 8 Μετεκπαιδευτικών Επιστημονικών Συναντήσεων, και μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών/μετεκπαιδευτικών ημερίδων κ.ά. σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΙΕΠ εργάζεται συστηματικά και πρωτοστατεί:

Για την αναγνώριση της παχυσαρκίας ως νόσου από το Υπουργείο Υγείας

Για την εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας στην παχυσαρκία

Για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων

στη Συγγραφή Ελληνικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας

Η ΕΙΕΠ είναι μέλος των: European Association for the Study of Obesity & World Obesity Federation

