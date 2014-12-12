Πέντε θα είναι οι βασικοί άξονες της φόρμουλας που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για το εθνικό απολυτήριο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή» (Απόστολος Λακασάς). Βασικός στόχος είναι να διασφαλίζεται και με το νέο καθεστώς το αδιάβλητο των εξετάσεων, που θα καθορίζουν τον βαθμό του απολυτηρίου. Οι σχετικές δικλίδες θα τεθούν στο τραπέζι του εθνικού διαλόγου.

Τις εξετάσεις θα εποπτεύει ανεξάρτητη αρχή. Τα θέματα θα επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων. Τα γραπτά θα βαθμολογούνται από σώμα αξιολογητών και θα ψηφιοποιούνται. Η σημερινή ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ θα αντικατασταθεί από τη βάση του 10 στο εθνικό απολυτήριο. Τα ΑΕΙ θα συμμετέχουν στην επιλογή των εισακτέων τους.

Αυτοί είναι οι πέντε βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους θα εργαστεί το επιτελείο του υπουργείου Παιδείας για την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της βαθμολόγησης των μαθητών του λυκείου. Κομβικό σημείο είναι η διαφύλαξη του αδιάβλητου της βαθμολόγησης των μαθητών – το αναγνωρισμένο από όλους εχέγγυο στο οποίο το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων οφείλει και τη μακροβιότητά του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Δευτέρα, αμέσως μετά την επιστροφή στην Αθήνα του κυβερνητικού επιτελείου από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε την έναρξη εθνικού διαλόγου για τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου από τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από τους μαθητές οι οποίοι την τρέχουσα σχολική χρονιά θα αποφοιτήσουν από το γυμνάσιο και το 2026-2027 θα εισαχθούν στην Α΄ Λυκείου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr