Με την αφορμή του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Τουρισμού, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Πύλης (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης σε συνεργασία με το Σύλλογο Πεζοπορίας Ορειβασίας Τρικάλων (ΣΠΟΡΤ) πεζοπορία στον Πορταϊκό και Παλαιοκαρύτη ποταμό.

Παρόλο που ο καιρός ήταν λίγο βροχερός, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη διαδρομή, μήκους 2,7 χλμ., η οποία ξεκίνησε από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Ροπωτού και μέσα από την Κοιλάδα Πορταϊκού και Παλαιοκαρύτη κατέληξε στις παρυφές του Φαραγγιού της Γκρόπας στη Γέφυρα Παλαιοκαρυάς.

Στην πεζοπορία έγινε ενημέρωση για τη μεγάλη γεωλογική αξία του Γεωπάρκου, από τον κ. Βαλκανιώτη Σωτήρη, συνεργάτη Γεωλόγο του Γεωπάρκου, ο οποίος περιέγραψε τους γεωλογικούς σχηματισμούς του Πορταϊκού και τόνισε πως το Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης είναι ιδιαίτερης σημαντικότητας, λόγω της ποικιλομορφίας που παρουσιάζει.

Η κα. Μακρυγιάννη Ελένη, Περιβαλλοντολόγος του ΑΤΤΟΑ του Δήμου Πύλης ενημέρωσε για την αξία της περιοχής για την άγρια ζωή και ειδικότερα για τα είδη δένδρων και πουλιών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή από την Κοιλάδα του Πορταϊκού ποταμού προς τον Παλαιοκαρύτη και το Φαράγγι της Γκρόπας.

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου ΣΠΟΡΤ μίλησαν για την ιστορία του μονοπατιού και του Γεφυριού της Παλαιοκαρυάς, καθώς και για τα λουλούδια που φύονται στο δάσος.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η συμμετοχή μικρών φίλων της πεζοπορίας, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με τη βλάστηση και τα χρώματα του φθινοπώρου.

Την πεζοπορία χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Πύλης κ. Πλαστήρας Κωνσταντίνος.