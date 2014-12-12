Διεθνείς συμμετοχές για το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης
Τρίκαλα | 11 Αυγ 2025, 17:15
Με την ποίηση να κυριαρχεί και τους στίχους να μαγεύουν, μετακαλώντας ποιητές διεθνώς αναγνωρισμένους, πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 2025 το 13o Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης και συγκεκριμένα το διάστημα 25-29 Αυγούστου.
Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει τη διοργάνωση και φέτος, φιλοξενώντας την αντίστοιχη εκδήλωση στις 28 Αυγούστου 2025, στο θεατράκι του Ληθαίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εκδήλωση των Τρικάλων συμμετέχουν τρικαλινοί/ες ποιητές και ποιήτριες, αλλά βραβευμένοι ποιητές και από την Ισπανία, την Τυνησία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο μαγευτικό θεατράκι του Ληθαίου (ώρα έναρξης 20:00) είναι το ακόλουθο:
Τέταρτη Ημέρα, 28. 8. 2025
Τρίκαλα – Θεατράκι του Ληθαίου
Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική.
Παρουσιαστής: Νικόλας Κουτσοδόντης
20:00 – 20:10
Εισαγωγικοί χαιρετισμοί
Μιχαήλ Λάππας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων
Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ
Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΥΠΠΟ, Project Manager του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
20:10 – 20:20
Ζωντανή Μουσική
20:20 – 20:50
Ανάγνωση Ποίησης
Συμμετέχοντες: Σταύρος Ζαφειρίου, Γεωργία Κολοβελώνη, Παρασκευή Αλέξη, Απόστολος Γουγουλάκης, Ελένη Αλεξίου
20:50 – 21:00
Ζωντανή Μουσική
21:00 – 21:40
Ανάγνωση Ποίησης
Συμμετέχοντες: Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Helen Ivory (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θωμάς Τσαλαπάτης, Marianne Catzaras (Τυνησία)
21:40 – 21:50
Ζωντανή Μουσική
21:50 – 22:15
Ανάγνωση Ποίησης
Συμμετέχοντες: Ηλίας Κεφάλας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία), Σωκράτης Καμπουρόπουλος