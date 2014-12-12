Διατηρούμε το οικόπεδο καθαρό για όλη την αντιπυρική περίοδο (βίντεο)

Για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και προκειμένου να ενημερώσει ευρέως τους πολίτες, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας υλοποιεί τη δεύτερη φάση της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την πρόληψη, η οποία περιλαμβάνει τη μετάδοση του τηλεοπτικού σποτ με τίτλο «Κάποια πράγματα μας αφορούν όλους, ανεξαιρέτως» ως κοινωνικό μήνυμα.

Η καμπάνια εστιάζει στην ανάγκη καθαρισμού και τακτικής συντήρησης οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων από ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιών.

Το νέο συντετμημένο σποτ έχει υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και είναι διάρκειας 30 δευτερολέπτων.