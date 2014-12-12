Τέσσερις ημέρες με μουσική στο Τρικαλινό Παζάρι! Ο Δήμος Τρικκαίων ετοίμασε συναυλίες κάθε δεύτερη ημέρα, με λαϊκή και παραδοσιακή μουσική στον χώρο διασκέδασης (στις παράγκες με σουβλάκια και χαλβά).

Το (δωρεάν) πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου: Κωνσταντίνα Τούνη

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: Μαρία Καλαμπόκα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Χατζής τραγούδι, Νεκτάριος Παπαγεωργίου κλαρίνο

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου: Ειρήνη Καραβασίλη, Μπάμπης Αντωνίου, Μιχάλης Ταμπούκας. Σολίστ Αχιλλέα Τσιακμάκης

Το Τρικαλινό Παζάρι θα λειτουργήσει το διάστημα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2025, υποδεχόμενο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες, στα εμπορικά και στους ψυχαγωγικούς τομείς.