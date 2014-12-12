Διασκέδαση με δωρεάν συναυλίες στο Τρικαλινό Παζάρι
Τρίκαλα | 12 Σεπ 2025, 18:16
Τέσσερις ημέρες με μουσική στο Τρικαλινό Παζάρι! Ο Δήμος Τρικκαίων ετοίμασε συναυλίες κάθε δεύτερη ημέρα, με λαϊκή και παραδοσιακή μουσική στον χώρο διασκέδασης (στις παράγκες με σουβλάκια και χαλβά).
Το (δωρεάν) πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου: Κωνσταντίνα Τούνη
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: Μαρία Καλαμπόκα
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Χατζής τραγούδι, Νεκτάριος Παπαγεωργίου κλαρίνο
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου: Ειρήνη Καραβασίλη, Μπάμπης Αντωνίου, Μιχάλης Ταμπούκας. Σολίστ Αχιλλέα Τσιακμάκης
Το Τρικαλινό Παζάρι θα λειτουργήσει το διάστημα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2025, υποδεχόμενο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες, στα εμπορικά και στους ψυχαγωγικούς τομείς.
