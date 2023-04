Οι απαράμιλλες διατροφικές αξίες της ΟΛΥΜΠΟΣ και η αξεπέραστη ποιότητα των αγαθών που παράγει, επιβραβεύτηκαν για μια ακόμα φορά από τον καταξιωμένο διεθνή οργανισμό MondeSelection.

Βρέθηκαν στην κορυφή των διακρίσεων στα φετινά World Quality Awards 2023, για την εξαιρετική τους ποιότητα και γεύση:

Στραγγιστό Γιαούρτι 2% ΟΛΥΜΠΟΣ με χρυσό βραβείο

Φέτα ΟΛΥΜΠΟΣ με χρυσό βραβείο

Παγωμένο τσάι Ροδάκινο χωρίς Ζάχαρη με ασημένιο βραβείο

To Ινστιτούτο Monde Selection (International Quality Institute), που διεξήγαγε τον διαγωνισμό World Quality Awards 2023,απαρτίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες υψηλού κύρους και εργαστήρια αναλύσεων μοναδικής ακρίβειας.

Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από ειδική επιτροπή, βασισμένη σε κριτήρια ποιότητας όπως η γεύση, τα αρώματα, η επίγευση, η υφή, η όψη και η συσκευασία.

To Monde Selection έχει την υποστήριξη αρκετών αναγνωρισμένων συλλόγων όπως οι Michelin-starred chefs, Euro-toques, members of the Mastercooks of Belgium και άλλοι.

Καθημερινά σταθεροί στις αξίες μας συνεχίζουμε να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης με αγαθά που μας προσφέρει η ελληνική φύση.