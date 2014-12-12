Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, σε χωριά του Δήμου Πύλης για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/09/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείικα έως και πριν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα, Χαμψάς, Η Φωλιά των Κυνηγών, Το Άσπρο Λιθάρι).

Από ώρα 08:00 – 11:30 τα χωριά Ελάτη, Βλάχα, Περτούλι, Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Άγιος Νικόλαος, Δέση.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.