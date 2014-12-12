Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή σε χωριά του Δήμου Πύλης
Πύλη | 09 Σεπ 2025, 17:45
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, σε χωριά του Δήμου Πύλης για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/09/2025
Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείικα έως και πριν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα, Χαμψάς, Η Φωλιά των Κυνηγών, Το Άσπρο Λιθάρι).
Από ώρα 08:00 – 11:30 τα χωριά Ελάτη, Βλάχα, Περτούλι, Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Άγιος Νικόλαος, Δέση.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.