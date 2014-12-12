Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων ενημερώνει για διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Νομού Τρικάλων την προσεχή Δευτέρα 8/9/2025, Τρίτη 9/9/2025 & Τετάρτη 10/9/2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

"Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/09/2025

Από ώρα 09:00 – 15:00 στο Περτούλι μετά το ξενοδοχείο ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ προς το βουνό και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΤΡΙΤΗ 09/09/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 μετά την γέφυρα Καραβόπορου δεξιά, όπισθεν οικοδομικά υλικά ΜΠΑΛΑΦΑΣ, καθώς το αντλιοστάσιο όπισθεν ΜΠΑΛΑΦΑ περιμετρικά αυτού και τα ελαστικά Αφοί Καινούργιου. Από ώρα 08:00 – 13:00 το χωριό Ελευθεροχώρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/09/2025

Από ώρα 08:00 – 14:00 τα χωριά Χαιδεμένη και Αρδάνι, βουστάσια , φ/β, χοιροστάσια, αρδευτικά.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν."