Διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων
Τρίκαλα | 27 Σεπ 2025, 10:10
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/09/2025
- Από ώρα 09:30 – 15:00 στα χωριά, Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα , Μηλιά , Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ.Παρασκεύη , Αθαμανία , Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες , Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.
ΤΡΙΤΗ 30/09/202
- Από ώρα 09:00 – 12:00 στην είσοδο του χωριού Παλαιομοναστήρου αριστερά – δεξιά έως το γήπεδο.
- Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Πατουλιά τμήμα του χωριού από την μικρή πλατεία του χωριού και προς Νότια του χωριού προς τον επαρχιακό δρόμο Μεγαλοχωρίου – Γλίνος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/10/2025
- Από ώρα 09:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).
ΠΕΜΠΤΗ 02/10/2025
- Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα ο οικισμός Πυργετός, τα αρδευτικά , χοιροστάσια , θερμοκήπια , φ/β, βουστάσια της παραπάνω περιοχής.
- Από ώρα 09:00 – 10:00 στα Τρίκαλα στον οικισμό Γαρδικάκι και στις οδούς Πλατάνιστου , Ελαφίου , Ριζώματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/10/2025
- Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στην οδό Κονδύλη το κτίριο της Πυροσβεστικής και τα Ν 54, 55 ,60 & 66.
- Από ώρα 08:30 – 10:30 το χωριό Μεγάρχη , φ/β ,βουστάσια , ποιμνιοστάσια , αρδευτικά , χοιροστάσια , βιοτεχνίες , βιομηχανίες.
- Από ώρα 08:30 – 13:00 στην Μεγάρχη ο οικισμός Ουρανός.
- Από ώρα 12:00 – 15:00 στο χωριό Κλοκωτός το Δημοτικό Σχολείο και περιμετρικά αυτού.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.