Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/09/2025

  1. Από ώρα 09:30 – 15:00 στα χωριά, Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα , Μηλιά , Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ.Παρασκεύη , Αθαμανία , Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες , Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΡΙΤΗ 30/09/202

  1. Από ώρα 09:00 – 12:00 στην είσοδο του χωριού Παλαιομοναστήρου αριστερά – δεξιά έως το γήπεδο.
  2. Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Πατουλιά τμήμα του χωριού από την μικρή πλατεία του χωριού και προς Νότια του χωριού προς τον επαρχιακό δρόμο Μεγαλοχωρίου – Γλίνος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/10/2025

  1. Από ώρα 09:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).

ΠΕΜΠΤΗ 02/10/2025

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα ο οικισμός Πυργετός, τα αρδευτικά , χοιροστάσια , θερμοκήπια , φ/β, βουστάσια της παραπάνω περιοχής.                                                                
  2. Από ώρα 09:00 – 10:00 στα Τρίκαλα στον οικισμό Γαρδικάκι και στις οδούς Πλατάνιστου , Ελαφίου , Ριζώματος.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/10/2025

  1. Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στην οδό Κονδύλη το κτίριο της Πυροσβεστικής και τα Ν 54, 55 ,60 & 66.
  2. Από ώρα 08:30 – 10:30 το χωριό Μεγάρχη , φ/β ,βουστάσια , ποιμνιοστάσια , αρδευτικά , χοιροστάσια , βιοτεχνίες , βιομηχανίες.
  3. Από ώρα 08:30 – 13:00 στην Μεγάρχη ο οικισμός Ουρανός.
  4. Από ώρα 12:00 – 15:00 στο χωριό Κλοκωτός το Δημοτικό Σχολείο και περιμετρικά αυτού.             

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.