Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/09/2025

Από ώρα 09:00 – 15:00 στα χωριά Αρματωλικό, Χαλίκι, Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα, Μηλιά, Γαρδίκι, Καλλιρόη, Αγ.Παρασκεύη, Αθαμανία, Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες, Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΡΙΤΗ 23/09/2025

Από ώρα 08:00 – 11:00 στα Τρίκαλα στην οδό Σπετσοπούλου αριστερά – δεξιά από το ύψος της οδού Δήλου έως την οδό Αλονήσου καθώς αριστερά – δεξιά οι οδοί Αλονήσου , Ευβοίας, Βουρθωτού, Λέσβου τμήμα της οδού Σκοπέλου ,τμήμα της οδού Λέρου, το καφέ GRANELO στην οδό Καρδίτσης και το 23ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων.

Από ώρα 11:00 – 15:00 στον Ε.Ο Τρικάλων – Λαρίσης στο ύψος του συνεργείου ΠΟΛΥΖΟΣ από την πλευρά του ΠΟΛΥΖΟΥ έως το βενζινάδικο AVIN Ε.Ο Τρικάλων – Λαρίσης και Μαβίλη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/09/2025

Από ώρα 08:00 – 11:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καταραχιά από το ύψος της Παπαρηγοπούλου αριστερά – δεξιά έως την Νικ. Πλαστήρα καθώς και τμήματα κάθετα επί της Καταραχιά , Παπαρηγοπούλου, Ραδινού , Ευζώνων , Αργοναυτών , Δροσίνη και Κωνσταντινουπόλεως.

Από ώρα 11:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Πατουλιάς από το ύψος του πρώην παιδότοπου ΜΑΜΟΥΝΙΑ έως και την βιομηχανία Αφοί Χρ.Γαλάνη .

ΠΕΜΠΤΗ 25/09/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00. στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).

Από ώρα 09:30 – 12:30 στην είσοδο του χωριού Ελάτης περιμετρικά του φούρνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/09/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην είσοδο του χωριού Αγ.Προκόπιος περιμετρικά του Κοιμητηρίου και της εκκλησίας.

Από ώρα 08:00 – 12:00 στα χωριά Μεγ. Καλύβια(έως και το Πρατήριο ΚΑΤΣΑΝΑ) και Αγ. Κυριακή.

Από ώρα 11:00 – 15:00 στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων δεξιά από το εκτελωνιστικό γραφείο Παπαγεωργίου – Πουλιανίτη έως και την Οδική Βοήθεια καθώς και το ΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ, ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΤΕΟ ΣΙΩΚΗΣ, ΞΥΛΕΙΑ ΜΠΕΚΟΥ, ΦΑΛΤΑΚΑΣ, ΝΤΑΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ALPHA WOOD GROUP, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, φ/β, βουστάσια, ποιμνιοστάσια και περιμετρικά αυτών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.