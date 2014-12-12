Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές του νομού Τρικάλων από σήμερα Δευτέρα 15 έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, λόγω τεχνικών εργασιών.

Αναλυτικά:

Δευτέρα 15/09/2025

09:00 – 15:00 Χαλίκι, Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα, Μηλιά, Γαρδίκι, Καλλιρόη, Αγία Παρασκευή, Αθαμανία, Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες, Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, χώρος αναψυχής γέφυρα Αλεξίου.

10:00 – 11:00 έπιπλα ΝΤΙΝΟΣ στην Πηγή και περιμετρικά.

Τρίτη 16/09/2025

08:00 – 15:00 Πατουλιά, Λόγγος, αρδευτικά, φωτοβολταϊκά, βιοτεχνίες, βουστάσια, ποιμνιοστάσια Λόγγου, Πατουλιάς, Γλίνου, Μεγαλοχωρίου, Ταξιαρχών, αποθήκες LIDL, βενζινάδικο έναντι LIDL, βιοτεχνία ΠΙΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

09:00 – 15:00 αρδευτικά, φωτοβολταϊκά, ποιμνιοστάσια Πηνειάδα (δεξιά πριν το χωριό).

Τετάρτη 17/09/2025

08:00 – 13:00 Ρίζωμα, Πλάτανος, αρδευτικά, φωτοβολταϊκά, βουστάσια, ποιμνιοστάσια, βιοτεχνίες.

08:00 – 11:00 Τρίκαλα, οδός Καταραχιά (από Παπαρηγοπούλου ως Νικ. Πλαστήρα) και κάθετες οδοί Παπαρηγοπούλου, Ραδινού, Ευζώνων, Αργοναυτών, Δροσίνη, Κωνσταντινουπόλεως.

11:00 – 13:00 Τρίκαλα, οικισμός Αλώνια Μπάρας (οδός Λογγακίου από Αγ. Νεκταρίου ως Ταξιαρχών), Ζηλευτής και κάθετες οδοί Λόγγου, Νομής, Κρήνης, Συκιάς, Ζαβλανίων, Παλαιοπύργου, Κρηνίτσας, Οιχαλίας, Φαρκαδόνας, Παναγίτσας, καθώς και το 25ο Δημοτικό Σχολείο και τα φανάρια στον κόμβο Αγ. Νεκταρίου.

Πέμπτη 18/09/2025

08:00 – 15:00 Γριζάνο.

Παρασκευή 19/09/2025

08:00 – 15:00 Κοτρώνι, Οικισμός Άγιος Γεώργιος, δρόμος Πύλης – Ελάτης από τη διασταύρωση για Στουρναρείκα έως πριν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα, Χαμψάς, Η Φωλιά των Κυνηγών, Το Άσπρο Λιθάρι).

Ολιγόλεπτες διακοπές 08:00 – 08:05 και 15:00 – 15:05 σε Ελάτη, Βλάχα, Περτούλι, Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Άγιο Νικόλαο, Δέση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται διαρκώς υπό τάση για λόγους ασφαλείας.