Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παραβρέθηκε στην 89η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησε την ομιλία του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ την Κυριακή πραγματοποίησε σειρά διαδοχικών επαφών με Υπουργούς της Κυβέρνησης, θεσμικούς παράγοντες, καθώς και εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων. Επίσης παραχώρησε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ και συμμετείχε ως ομιλητής σε φόρουμ για την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Ο Δημήτρης Κουρέτας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τηνΓενική Γραμματέα Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη, τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρη Σκάλκο, τον καθηγητή -πρόεδρο ΕΙΕ ΔημοσθένηΣαρηγιάννη,τον Γ.Γ. Βιομηχανίας Ελευθέριο Κρητικό, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη, στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, την ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ρένα Καραλαριώτου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κώστα Παπαευθυμίου, κ..α.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του βρέθηκαν η πορεία αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας και η επιτάχυνση των αντιπλημμυρικών έργων, η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, της καινοτομίας και της πράσινης μετάβασης, ζητήματα που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, τη μεταποίηση, τις υποδομές και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και να προωθήσουμε έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας της Θεσσαλίας», τόνισε ο κ. Κουρέτας.

Καινοτομία και τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών της Θεσσαλίας

«Η μετεξέλιξη των Περιφερειών μέσω της τεχνολογίας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα των τελευταίων ετών, σε παγκόσμιο, αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το 2024 έχει υιοθετήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και στηρίζει την δυναμική είσοδο επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας μιλώντας σε ημερίδα για την Καινοτομία και την ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε «η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει την Καινοτομία μέσω του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027, προκηρύσσοντας δράσεις όπως Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς, ενώ λειτουργεί τον Μηχανισμό για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη, ο οποίος συντονίζει το οικοσύστημα καινοτομίας και επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκών δομών και επιχειρήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας δήλωσε πως ποτέ άλλοτε η Περιφέρεια δεν είχε θέσει σε τροχιά οριζόντια και συστηματικά την ενίσχυση της έρευνας και της σύνδεσής της με την οικονομία. Για πρώτη φορά η έρευνα μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικής καινοτομίας και η συντονισμένη αυτή προσπάθεια, αναμένεται να αλλάξει το τοπίο, από την υποδομή έως την επιχειρηματική αξιοποίηση της επιστήμης, και όλα αυτά στην καρδιά της Θεσσαλίας», είπε.

Η Θεσσαλία στην πρώτη γραμμή

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε σε διάφορα ΜΜΕ ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια είχε θέσει συγκεκριμένους στόχους και έχει υλοποιήσει περίπου το 96% αυτών. Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ για κάθε δήμο για την αγορά μηχανημάτων, ενώ η αντιπυρική περίοδος κύλησε με επιτυχία χάρη στην ενισχυμένη επιτήρηση.

Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας, επισήμανε ότι έχει ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα στη Θεσσαλία, ενώ εντάχθηκε και θα υλοποιηθεί σύντομα η νέα μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στην περιοχή.

Επισήμανε ότι, δύο χρόνια μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, σε επίπεδο πρωτοβουλιών της Περιφέρειας οι αποκαταστάσεις σε ρέματα, αναχώματα και αγροτικούς δρόμους έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Σειρά τώρα έχουν νέες παρεμβάσεις σε διανοίξεις ρεμάτων και δημιουργία αναχωμάτων, με έργα ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν έως την άνοιξη.

Τέλος ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και γενικότερα των ζωονόσων που εμφανίστηκαν μετά την κακοκαιρία «Ντάνιελ», τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν υποτιμήθηκε, αλλά τέθηκε εξαρχής στη διάσταση που του αναλογεί. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης εφαρμόζεται εδώ και επτά εβδομάδες ένα πρωτοποριακό τεστ, το οποίο εντοπίζει τον ιό στο σάλιο μία εβδομάδα πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνονται έγκαιρα τα νοσούντα ζώα και αποτρέπεται η μετάδοση.