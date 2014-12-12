Μέχρι τη Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 θα γίνονται δεκτές στον Δήμο Τρικκαίων οι αιτήσεις ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας) για τη σχολική χρονιά 2025-26.

Ο Δήμος Τρικκαίων, με την πολύτιμη συνδρομή, συνεργασία και στήριξη του Συλλόγου Φροντιστών Ν. Τρικάλων υλοποιούν τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τα Τρίκαλα και τα χωριά του Δήμου Τρικκαίων, παρέχοντας δωρεάν μαθήματα σε άπορους/ες ή οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς – κηδεμόνες υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ . Συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα – κηδεμόνα. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2024. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται. Αποδεικτικό Μονογονεικής Οικογένειας, εάν υφίσταται.

Μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες/είσες μαθητές/τριες θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς, βεβαίως, δημοσιοποίηση των ονομάτων.

Τα έντυπα των αιτήσεων για τα Γενικά Λύκεια και για τα ΕΠΑΛ διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου, έως 22 Αυγούστου 2025.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο Δημαρχείου Τρικκαίων). Πληροφορίες: Ευριδίκη Χρηστάκου 2431353506, Νίκος Μπατατέγας 2431353509.

Από το γραφείο Τύπου