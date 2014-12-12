Ο Δήμος Μετεώρων, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, διοργανώνει δράση συλλογής σχολικών ειδών με στόχο τη στήριξη των μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οικογενειών.

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνονται είναι:

Τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες

Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, νερομπογιές

Κασετίνες, τσάντες, ντοσιέ

Οποιοδήποτε σχολικό είδος σε καλή κατάσταση

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί τους πολίτες, τους τοπικούς συλλόγους και φορείς να συμβάλλουν έμπρακτα στη στήριξη, ώστε να ξεκινήσει μια σχολική χρονιά με χαμογελο και αισιοδοξία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μετεώρων στο τηλέφωνο 24320-78661.