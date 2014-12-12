Δήμος Μετεώρων: Σαράντα ευάλωτες οικογένειες ενισχύθηκαν με σχολικά είδη
Καλαμπάκα | 17 Σεπ 2025, 11:13
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μετεώρων σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας υλοποίησε δράση συλλογής σχολικών ειδών, με στόχο τη στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.
Χάρη στη γενναιόδωρη ανταπόκριση πολιτών και επιχειρήσεων της περιοχής, συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα σχολικών ειδών (τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη και λοιπά απαραίτητα εφόδια), τα οποία διανεμήθηκαν σε 40 περίπου οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Η δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την κοινωνική αλληλεγγύη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας προς τα παιδιά και τις οικογένειες που το χρειάζονται περισσότερο.
