Η πρόοδος του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι από μόνη της κάτι αυταπόδεικτα απαραίτητο αλλά πρέπει να αποτυπώνεται στη σχέση κράτους - πολίτη, αλλά και σε πρωτοβουλίες που οδηγούν σε νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη, παράλληλα με την εδραίωση της ισχύος και της θέσης της Ελλάδας.

Πρόσφατα, στον τίτλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προστέθηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Για εμάς ήταν αυτονόητο ότι η (τελικά όχι και τόσο) νέα αυτή τεχνολογία θα γινόταν αντικείμενο αξιοποίησης, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να επενδύσει έγκαιρα και να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο που θα την θέσει στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο. Ήταν στόχος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και για αυτόν το λόγο έγκαιρα ξεκίνησε η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έτσι, χαράσσεται στρατηγική για εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής, με το βλέμμα στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών μέσα από ένα κράτος που εξυπηρετεί, στηρίζει και δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη.

Για την ανάπτυξη και την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε σε δύο τομείς: στα δεδομένα και στις υποδομές. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και τη χρήση σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και πρέπει να είναι ποιοτικά, ΑΙ ready. Έτσι, νομοθετήσαμε τον Κανονισμό για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων και την Εθνική Στρατηγική Δημόσιων Δεδομένων ενώ οργανώνουμε δίκτυο data officers σε κάθε φορέα, καθώς και σε νέο portal για τα ανοιχτά δεδομένα. Έτσι, τα δεδομένα του Δημοσίου μετατρέπονται σε εθνικό κεφάλαιο που μπορεί να αξιοποιηθεί και να σηματοδοτήσει μια νέα κουλτούρα για το κράτος, καθώς και ένα νέο πεδίο ανάπτυξης για επιχειρηματίες και start uppers.

Η υπολογιστική ισχύς αποτελεί το δεύτερο θεμέλιο. Ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», που θα λειτουργήσει το 2026, εισάγει την Ελλάδα στο club των χωρών με κορυφαίες τεχνολογικές υποδομές. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο οικοδομείται το «Pharos», το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ και ένα από τα πρώτα 13 ΑΙ Factories που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εργαλεία αιχμής και να αναπτύξουν εφαρμογές με άμεση κοινωνική και οικονομική αξία: από την ιατρική έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Επιπλέον, καταθέσαμε πρόταση χρηματοδότησης για την εγκατάσταση δεύτερου υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία, εστιάζοντας στις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής, και συγκεκριμένα στην ενέργεια και τον αγροδιατροφικό τομέα. Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση του αναπτυξιακού ρόλου της περιοχής.

Σε διεθνές επίπεδο, η στρατηγική μας ενισχύει τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα συμμετέχει στο Consortium Jules Verne μαζί με τη Γαλλία και την Ολλανδία, ώστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του ενός από τους δύο μεγάλης κλίμακας υπερυπολογιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Alice Racoque. Παράλληλα, διεκδικεί ενεργό ρόλο στη νέα πρωτοβουλία για τα AI GigaFactories. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα τοποθετείται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ενδυναμώνοντας το διεθνές κύρος καθώς και την τεχνολογική αυτονομία της.

Οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα «έξυπνα» δίκτυα και οι διασυνοριακές διασυνδέσεις μπορούν να διασφαλίσουν ένα ενεργειακό υπόβαθρο με σταθερότητα και ανθεκτικότητα, καθιστώντας εφικτή τη βιώσιμη λειτουργία των μεγάλων ψηφιακών υποδομών. Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Ελλάδα συνδυάζει data centers, υπερυπολογιστές και υποθαλάσσια καλώδια, ώστε να καθιερώνεται ως περιφερειακός κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα μεταφράζεται σε γεωπολιτική ισχύ και σε αναβαθμισμένο διεθνές κύρος. Επιπλέον, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Η εκπαίδευση, οι νέες δεξιότητες, η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και η στήριξη των startups αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα διαμορφώνει μια γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών που λειτουργούν ως διαμορφωτές και φορείς καινοτομίας και ανάπτυξης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εγείρει ζητήματα ηθικής και θεσμικής τάξης. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η διαφάνεια στους αλγόριθμους, η αξιοπιστία των συστημάτων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών εντάσσονται στον πυρήνα της πολιτικής μας. Με το ευρωπαϊκό AI Act και τις εθνικές πρωτοβουλίες διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που συνδυάζει καινοτομία με κοινωνική ευθύνη, χωρίς όμως ασφυκτικούς περιορισμούς που μπορούν να δράσουν σε βάρος της ανάπτυξης.

Η Ελλάδα εισέρχεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης με αυτοπεποίθηση. Επενδύοντας σε δεδομένα, υποδομές, διεθνείς συνεργασίες, εκπαίδευση και θεσμούς, η χώρα αποκτά στρατηγικό πλεονέκτημα και ενισχύει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Πρόκειται για μια εθνική επιλογή που εντάσσει τη χώρα στον σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων και υπηρετεί το όραμα μιας κοινωνίας που προοδεύει ισορροπημένα με γνώση, καινοτομία και κοινωνική ευαισθησία, έχοντας πάντα τον άνθρωποι στο επίκεντρο.

