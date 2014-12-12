Σήμερα το πρωί, επισκέφθηκε την Kαλαμπάκα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών στον Ε65 που όπως τόνισε βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο και αναμένεται να παραδοθεί το 2ο τρίμηνο του 2026 στην κυκλοφορία το Βόρειο Τμήμα που θα ενώσει πολλές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε επισκεφθεί και πάλι την περιοχή μας τον περασμένο Μάϊο και παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του έργου.

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Αβραμόπουλος και ο κ. Νίκος Σακκάς Δήμαρχος Δ. Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Τον κ. Δήμα συνόδευαν, η υφυπουργός Εργασίας κα Ευθυμίου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης, κ.α.

kalabakacity.gr