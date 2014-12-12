Δεύτερο τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 στο Δενδροχώρι στη μνήμη Αλέξανδρου Γκαμπλιώνη
Τρίκαλα | 03 Σεπ 2025, 17:35
Το 2o τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 στη μνήμη Αλέξανδρου Γκαμπλιώνη διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δενδροχώρι.
Το 1o τουρνουά πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία των εγκαινίων του γηπέδου στο χωριό και πλέον, με την ευκαιρία και του τοπικού πανηγυριού, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο. Η έναρξη των αγώνων θα γίνει στις 5 το απόγευμα, θα υπάρχει διαγωνισμός τριπόντων και εκπλήξεις.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στον τηλεφωνικό αριθμό 6977453315.
Από το γραφείο Τύπου
