Η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης Καλαμπάκας ότι σήμερα, Τρίτη, λόγω εργασιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στις παρακάτω οδούς και περιοχές:

• Οδός Τρικάλων (από το ύψος της πλατείας Ρήγα Φεραίου έως τη Χ. Τρικούπη)

• Τμήμα οδού Πίνδου

• Οδοί Δεληγιάννη, Χατζηπέτρου, Κρήτης, Δημακοπούλου

• Τμήμα Εθνικής Οδού προς Τρίκαλα και οι παρακείμενοι δημοτικοί δρόμοι

Όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται νωρίτερα, θα γίνεται άμεση επανασύνδεση της υδροδότησης.

"Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή αυτή όχληση" καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.