Από την Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων ανακοινώνεται ότι "λόγω εργασιών συντήρησης στην βόρεια γεώτρηση του Πύργου, θα σημειωθεί πτώση πίεσης (στους δε υψηλούς ορόφους και πιθανή διακοπή υδροδότησης) αύριο Παρασκευή 19-09-2025, μεταξύ 09:00-15:00 στις κάτωθι περιοχές:

στους Αγίους Αποστόλους

στο Κηπάκι Καλαμπάκας και

στην ευρύτερη περιοχή δεξιά και αριστερά της οδού Καλαμπάκας.

Παρακαλούμε τους καταναλωτές όπως αποθηκεύσουν νερό για τις πρώτες ανάγκες.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία."