Από την Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων ανακοινώνεται ότι "λόγω εργασιών συντήρησης στην βόρεια γεώτρηση του Πύργου, θα σημειωθεί πτώση πίεσης (στους δε υψηλούς ορόφους και πιθανή διακοπή υδροδότησης) αύριο Παρασκευή 19-09-2025, μεταξύ 09:00-15:00 στις κάτωθι περιοχές:

  • στους Αγίους Αποστόλους
  • στο Κηπάκι Καλαμπάκας και
  • στην ευρύτερη περιοχή δεξιά και αριστερά της οδού Καλαμπάκας.

Παρακαλούμε τους καταναλωτές όπως αποθηκεύσουν νερό για τις πρώτες ανάγκες.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία."