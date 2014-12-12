Με γεωτρήσεις σε 4 χωριά και σε βάθος έως 180 μέτρα, η ΔΕΥΑΤ υλοποιεί ακόμη ένα έργο για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τους Daniel.

Πρόκειται για την «Αντικατάσταση – Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις ΤΚ Λόγγου, Πατουλιάς, Γλίνους, Ζηλευτής», που αναμένεται να επιλύσει προβλήματα που ανέκυψαν στην υδροδότηση σε αυτά τα 4 χωριά του Δήμου Τρικκαίων.

Η ανόρυξη νέων υδρευτικών είναι αναγκαία, καθώς, σε περίπτωση κατάρρευσης των τοιχωμάτων των υφιστάμενων, παλιών γεωτρήσεων, θα απαιτηθεί μεγάλος χρόνος για να κατασκευαστεί νέα. Οπότε η ΔΕΥΑΤ στοχεύει και στην προετοιμασία και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, χωρίς να εμφανίζονται και προβλήματα στους υδατόπυργους.

Τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο κ. Δημήτρη Τσιρέκα υπέγραψε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 186.000€ (με τον ΦΠΑ) και τα χρήματα προέρχονται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας ΙΙ» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Από το γραφείο Τύπου