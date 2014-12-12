Δύο άμεσες ενέργειες υλοποιεί η ΔΕΥΑΤ για τη βελτίωση της απορροής υδάτων από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή της οδού Πατουλιάς και ευρύτερα.

Όπως τόνισε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Χρήστος Μπλουγούρας, οι ενέργειες έρχονται ως συνέχεια μέτρων που ελήφθησαν ήδη από το 2024, για μεγαλύτερη απορροή.

Τα έργα είναι η διαπλάτυνση του αγωγού ομβρίων υδάτων σε μήκος 300 μέτρων επί της οδού Πατουλιάς και η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Κοσμά Αιτωλού, που θα συνδέεται με αυτόν της οδού Πατουλιάς, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη απορροή υδάτων.

Αυτές οι ενέργειες αφορούν τόσο την περιοχή γέφυρας Πάσχου, όσο και την περιοχή γύρω από την οδό Κατσιμήδου.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Μπλουγούρας, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην περιοχή σε συνεννόηση και συνεργασία με την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων για καθαρισμό του συγκεκριμένου αγωγού στο πέρας της διαδρομής του, των συνεργείων της ΔΕΥΑΤ για καθαρισμό των φρεατίων.

Η δημοτική επιχείρηση συνεχίζει να παρεμβαίνει για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας, με έργα όπως στην πλατεία Βουβής, στην πλατεία Αγρότισσας, στον οικισμό ΤΡΙΚΚΗ, στην οδό Παλαιολόγου, που στο πρόσφατο μπουρίνι λειτούργησαν και δε διοχετεύτηκαν ύδατα στους γύρω δρόμους.

Στον προγραμματισμό εντάσσονται επίσης εργασίες για την περιοχή Στρατηγού Σαράφη κα Αμαλίας, τη συμβολή των οδών Π. Καστρακίδου και Μακεδονίας, την περιοχή οδού Μαβίλη.

Από το γραφείο Τύπου