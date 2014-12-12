Ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση είναι το νερό στον οικισμό του Καλονερίου, στον Δήμο Τρικκαίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ ενημερώνονται οι "κάτοικοι τoυ οικισμού Καλονερίου πως κατόπιν ελέγχων το νερό του δικτύου παρουσιάζει έντονη θολερότητα οπότε καθίσταται ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

Οι κάτοικοι θα ενημερωθούν άμεσα τις επόμενες ημέρες μόλις καθαριστεί το δίκτυο και καταστεί το νερό ξανά πόσιμο".