Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης το πόρισμά του για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει λάβει η ίδια, o Τρικαλινός σύντροφός της με την Φεράρι Χρήστος Μαγειρίας και συγγενικά τους πρόσωπα, την περίοδο 2019-2024.

Με εντολή του κ. Βουρλιώτη, δεσμεύονται τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, πoσό που φαίνεται να μην διατέθηκε για τους σκοπούς τους οποίους τους χορηγήθηκε.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε η μονοπρόσωπη ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ακόμη 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμά του ο κ. Βουρλιώτης "βλέπει" ότι έχουν τελεστεί κακουργήματα όπως απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επίσης, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν και τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου 1 εκατ. ευρώ, για το αν για την είσπραξή τους χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Σεμερτζίδου παραιτήθηκε αρχές Αυγούστου από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα.

Στην επιστολή παραίτησης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες, και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης».

