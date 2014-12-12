Πάνω από 350 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ατόμων που έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να εκδώσει μέχρι το τέλος του μήνα ο εποπτεύων εισαγγελέας του ελληνικού FBI Δημήτρης Γκύζης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, συνολικά οι διατάξεις δέσμευσης που αναμένεται να εκδοθούν εντός του Σεπτεμβρίου αφορούν ποσό που υπερβαίνει τα 15,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 100 διατάξεις, με το ύψος των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει κινηθεί η διαδικασία να αγγίζει, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», τα 6 εκατ. ευρώ.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων αγροτικών ΑΦΜ προέρχονται από τη λίστα των συνολικά 1.036, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις. Πρόκειται, δε, για «δικαιούχους» που εισέπραξαν άνω των 20.000 ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες με εντολή του Δ. Γκύζη, διερευνάται η τυχόν ύπαρξη εγκληματικής ομάδας στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς μέσω αυτών φαίνεται να καθοδηγούνταν αγρότες για το πώς θα λάβουν υψηλές επιδοτήσεις, έναντι βέβαια ποσοστού.

Ο κλοιός, πάντως, σφίγγει γύρω από όσους εκμεταλλεύτηκαν τη «χαλαρότητα» του συστήματος αποκομίζοντας συνολικά δεκάδες εκατομμύρια, όπως δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία, καθώς, εκτός από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σε πλήρη εξέλιξη είναι και εκείνες που διενεργούν παράλληλα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Οι βουλευτές

Η προκαταρκτική εξέταση των Ευρωπαίων εισαγγελέων, μάλιστα, βρίσκεται στην τελική ευθεία όσον αφορά βουλευτές που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Στο «μικροσκόπιό» τους έχουν μπει πάνω από 10 βουλευτές, οι οποίοι προέρχονται όχι μόνο από το κυβερνών κόμμα, αλλά και από την αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», οι εισαγγελικοί λειτουργοί που χειρίζονται τη δικογραφία τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουν καταλήξει σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία θα υπάρξει αίτημα για την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως προς τους βουλευτές η πρόβλεψη του νόμου είναι διαφορετική, καθώς οι δικαστικοί λειτουργοί δεν υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη δικογραφία αμελλητί στη Βουλή χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται σε περίπτωση που «σκοντάψουν» στο όνομα υπουργού.

Για τους βουλευτές μπορούν να διενεργήσουν έρευνα και, εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων, να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να βρεθούν ενώπιόν τους. Πάντως, η διαβίβαση στην παρούσα φάση της δικογραφίας για βουλευτές δεν σημαίνει ότι στην πορεία δεν θα υπάρξουν και άλλα αιτήματα προς τη Βουλή είτε για βουλευτές είτε ενδεχομένως και για υπουργούς καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Τους διευκόλυναν

Επιπλέον, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχονται και δεκάδες μη πολιτικά πρόσωπα που φαίνεται να έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται, όπως και εκείνοι (από ΟΠΕΚΕΠΕ, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κ.ά.) που τους διευκόλυναν λειτουργώντας ως μεσάζοντες. Αυτό το σκέλος της υπόθεσης κινείται με πιο αργούς ρυθμούς, καθώς αναμένονται ακόμη οι νέες απομαγνητοφωνήσεις από τις καταγραφές που έγιναν κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων και αφορούν το τελευταίο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί αναμένουν και τα αποτελέσματα των εφόδων που πραγματοποίησαν στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ -και όχι μόνο- πριν από λίγους μήνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζει με γοργούς ρυθμούς τα στοιχεία, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να παραδώσει τα ευρήματά της στους εισαγγελείς.

Οσον αφορά τώρα την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, οι ελεγκτές υπό την εποπτεία του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν βάλει στο στόχαστρό τους όσους έλαβαν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις -άνω των 100.000 ευρώ- αλλά και όσους είχαν ρόλο στις εγκρίσεις ή στη διαχείριση των κονδυλίων.

Η Αρχή για τη συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιεί δεδομένα που έχει ήδη στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον έλεγχό της δεν εξαιρούνται ούτε οι υπουργοί καθώς το διερευνώμενο αδίκημα -η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα- δεν εμπίπτει σε εκείνα που, βάσει του νόμου, η αρμοδιότητα ανήκει μόνο στη Βουλή.

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένονται και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προσώπων που φέρονται να έχουν συμμετάσχει στο «πάρτι» των παράνομων επιδοτήσεων, προκειμένου να ελεγχθούν και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ελέγχονται 15 εισαγγελικές παραγγελίες

Ποιες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων ελέγχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Τις περιόδους 2019-2021 και 2019-2024 έχει βάλει στο στόχαστρό της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος και το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο σχετικός έλεγχος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το καλοκαίρι.

Το έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου αποκαλύπτει η «R», διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Δείχνοντας και το μέγεθος της απάτης, στο έγγραφο αποκαλύπτεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχει χειριστεί ή εξακολουθεί να χειρίζεται ούτε μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά 15 παραγγελίες εισαγγελικών Αρχών για ελέγχους σε διαχείριση κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράνομες ενισχύσεις.

Συγκεκριμένα από το 2016 έως το 2022, οι εισαγγελικές Αρχές παρέδωσαν 13 διαφορετικές παραγγελίες προς την ΥΔΟΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές ατασθαλίες στη διαχείριση των ενισχύσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα πορίσματα από αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες εισαγγελίες για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν στις προηγούμενες 13 παραγγελίες προστεθούν οι εκκρεμείς παραγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μέχρι τις 24 Ιουλίου 2025, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη ο έλεγχος έπειτα από δύο νέες παραγγελίες, με επίμαχες περιόδους τις χρήσεις 2019-2021 και 2019-2024. Οι έρευνες αφορούν πιθανή παράνομη λήψη επιδοτήσεων και έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο τόσο των ελληνικών Αρχών όσο και των ευρωπαϊκών μηχανισμών ελέγχου.

Απόρρητη διαδικασία

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι καθοριστική, καθώς οι εν λόγω υποθέσεις αγγίζουν κοινοτικά κονδύλια, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα προστασίας όχι μόνο του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για συγκεκριμένες περιπτώσεις, με τη διαδικασία να διέπεται από το απόρρητο της προδικασίας, όπως ενημερώνει ο Γ. Λαμπρόπουλος.

Η αλληλουχία των στοιχείων δείχνει πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη εγρήγορση για το έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η περίοδος 2016-2022 συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο ερευνών, ενώ ταυτόχρονα οι υποθέσεις που καλύπτουν την πενταετία 2019-2024 αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων αποκαλύψεων. Συνολικά, αναφέρονται τουλάχιστον 15 διαφορετικές παραγγελίες που είτε έχουν ήδη εξεταστεί είτε παραμένουν ανοιχτές, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές Αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και να αποτραπεί οποιαδήποτε δημοσιονομική ζημία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό. Ανάλογα με τα πορίσματα που θα προκύψουν από τις εκκρεμείς έρευνες, δεν αποκλείεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ εποπτεύει και κατανέμει τις κοινοτικές ενισχύσεις, σε συνέχεια μάλιστα των προστίμων τα οποία ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα οπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Για την ώρα, οι εισαγγελικές Αρχές κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, αλλά η αίσθηση είναι ότι η υπόθεση έχει δρόμο μπροστά της.

Αρχίζει η εξεταστική

Στη Βουλή επικρατεί κλίμα αναβρασμού και προβληματισμού. Η φημολογία περί διαβίβασης δικογραφίας η οποία θα περιλαμβάνει αίτημα άρσης ασυλίας βουλευτών έχει προκαλέσει συναγερμό. Και αυτό καθώς κανένας δεν γνωρίζει αν πρόκειται για τους βουλευτές οι συνομιλίες των οποίων για ρουσφέτια είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική δικογραφία ή αν πρόκειται για νέα στοιχεία και νέα ονόματα.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στην αρχική δικογραφία τα ονόματα των βουλευτών οι οποίοι εμφανίζονταν σε συνομιλίες αυτοπροσώπως ήταν δέκα, οκτώ από τη Νέα Δημοκρατία, ένας από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το κλίμα, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση.

Αυτή θα αφορά την εκλογή προεδρείου. Σε θέση προέδρου αναμένεται να προταθεί, όπως έχει αποκαλύψει η «R», ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και νομικός Ανδρέας Νικολακόπουλος. Παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση -ή έστω τμήμα αυτής αναμένεται να ζητήσει η έρευνα να αρχίσει αντίστροφα, δηλαδή από το 2024 και πίσω, το σενάριο δεν συγκεντρώνει ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες.

Η πλειοψηφία αναμένεται να επιμείνει στη θέση της για έρευνα από το 1998 και μετά, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλήρες πλαίσιο κατά χρονολογική σειρά ώστε να διαπιστωθούν πότε άρχισαν οι μαύρες τρύπες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς αυτές επηρέασαν τη συνέχεια του Οργανισμού.

Αννα Κανδύλη, Γ. Λυκουρέντζος (real.gr)