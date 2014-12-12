Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την 30η Σεπτεμβρίου 2025 το πρωί, στα Τρίκαλα, η δράστιδα αφαίρεσε τσαντάκι που ανήκε σε ημεδαπό άνδρα. Το τσαντάκι είχε εναποτεθεί έξω από τα γραφεία εταιρίας και περιείχε το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία της δράστιδος, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.090 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον κλεμμένων αντικειμένων.