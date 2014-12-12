Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝΤ σε συνεργασία με την Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας ΓΝΤ και συμμετέχοντας στην "4η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού Οστών" της ΕΝΕ οργανώνει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ – 13μμ στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου Τρικάλων εκδήλωση για ενημέρωση και λήψη δειγμάτων.



Επισκέπτες, συνοδοί και πολίτες ηλικίας 18-45 ετών μπορούν να προσέλθουν και να με την απλή λήψη σιέλου να έχουν την ευκαιρία πιθανά να σώσουν κάποιο συνάνθρωπό μας.



