Το σενάριο είναι γνωστό, τουλάχιστον από τις περισσότερες ρομαντικές κομεντί: Πολύ γλυκά αγόρια ερωτεύονται μια πανέμορφη κοπέλα. Αφού αυτό το concept τους κάνει κάπως χαζούς (αφού κάνουν κάποια αρκετά χαζά πράγματα) μπαίνουν σε διάφορες μικρές περιπέτειες για τον έρωτα.

Βέβαια στο τέλος τα κορίτσια πέφτουν στην αγκαλιά τους, γιατί συνειδητοποιούν πως κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει τόσο χαζός για εκείνες. Έρωτας: ο τέλειος λόγος να γίνεις χαζός.

Η πραγματική ζωή

Στην πραγματική ζωή δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο έρωτας είναι δύσκολος και όλο το mix του να ερωτεύεσαι, να παλεύεις, να ζεις το heartbreak και να λες ”we are meant to be together” δεν διαρκεί μιάμιση ώρα. Άσε που δεν έχει πάντα happy end. Αν, όμως, μπορούσαμε να δούμε τις behind the scenes σκηνές του να την πατάμε κανονικά για κάποιον;

Από ό,τι φαίνεται, ο έρωτας είναι χημεία και το love is a drug είναι μια αρκετά ακριβής διαπίστωση.

Στάδιο 1: Τα αρχικά στάδια του πόθου, της φυσικής έλξης, του eye contact. Γενικά, οτιδήποτε σε κάνει να ενδιαφέρεσαι για κάποιον

Σε αυτό το στάδιο μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα. Μπορεί να μη νιώθεις άμεσα έλξη για κάποιον, αλλά μπορείς να την αναπτύξεις με τον καιρό. Βέβαια, μπορεί και να νιώσεις ένα connection και τα πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα. Όπως και να έχει, σε αυτή τη φάση υπάρχει έντονη έκκριση ενός νευροδιαβιβαστή, της ντοπαμίνης. Αυτός είναι και ο λόγος που νιώθεις ενθουσιασμό και έχεις πολύ καλή διάθεση. Η ντοπαμίνη είναι ακριβώς η ίδια ουσία που εκκρίνεται και σε όσους παίρνουν ναρκωτικά ή κάνουν κάτι που τους προκαλεί ευφορία. Ναι, αν αγαπάς να τρέχεις με καρτ, ξέρεις ακριβώς ποια ουσία σε κουμάνταρε το προηγούμενο Σάββατο που πήγες με την παρέα σου.

Στάδιο 2: Το φλερτ και η φάση των ραντεβού. Μαζί με όσα περιλαμβάνουν (τις πεταλούδες)

Σε αυτό το στάδιο υπάρχει μια κάποια αβεβαιότητα για το πού πάει αυτή η σχέση. Αυτός είναι και ο λόγος που ο εγκέφαλος εκκρίνει χημικές ενώσεις που σχετίζονται με την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη σε συνδυασμό με τη ντοπαμίνη μας δίνουν όλο το απαραίτητο κίνητρο για να διεκδικήσουμε το άτομο που μας ενδιαφέρει. Στο μεταξύ, επειδή πρόκειται για ένα πολύ πρώιμο στάδιο μιας σχέσης, ίσως να νιώθεις και ότι ταιριάζεις υπερβολικά πολύ με εκείνον. Για αυτό ευθύνονται οι φερομόνες.

Στάδιο 3: Έχεις πάθει ποτέ “εμμονή” με κάποιον. Ή τουλάχιστον ένιωσες να τον σκέφτεσαι τόσο πολύ που νόμιζες ότι έχεις τρελαθεί;

Αν είχες ποτέ stalker ή αν σε ενδιέφερε κάποιος τόσο πού που να μη μπορούσες να σταματήσεις να τον σκέφτεσαι ούτε λεπτό, βρισκόσουν μάλλον σε αυτό το στάδιο. Ναι, υπάρχει ακόμα μια χημική ένωση στο cocktail του έρωτα. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν μιλάμε για έκκριση, αλλά για “κατάπνιξη” σεροτονίνης. Της ένωσης που μας βοηθάει να μένουμε ήρεμοι και να νιώθουμε σίγουροι. Και γενικά, είναι υπεύθυνη για το wellbeing μας.

Αλλά γιατί;

Φαίνεται πως η κατάπνιξη σεροτονίνης μπορεί να οδηγήσεις σε εμμονικές συμπεριφορές. Γι’αυτό γενικά η αγωγή σεροτονίνης δίνεται σε άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν είναι σαφές το γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν πως είναι μια βιολογική αντίδραση που δίνει κίνητρο στους ανθρώπους -εν προκειμένω στους ερωτευμένους- να διεκδικήσουν ακόμα πιο έντονα το ερωτικό τους ενδιαφέρον.

Αντιθέτως, αν αυτό δεν συμβεί, ίσως και να μη νιώσεις καν την ανάγκη να εμπλακείς με τόσο πάθος σε αυτό το love story.

Στάδιο 4: Αρχίζεις να εξιδανικεύεις το ερωτικό σου ενδιαφέρον

Σε αυτό το στάδιο εγκέφαλός σου αρχίζει να εξιδανικεύει το ενδιαφέρον σου. Αλλά γιατί;

Σε μια μελέτη του καθηγητή Semir Zeki, φάνηκε ότι οι άνθρωποι που είχαν ένα ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιον στην πραγματικότητα “απενεργοποιούν” τα μέρη εκείνα του εγκεφάλου που ελέγχουν τα αρνητικά συναισθήματα, την κριτική και την ενσυναίσθηση.

Στάδιο 5: Η αβεβαιότητα αρχίζει να φεύγει όταν ένα ζευγάρι μπαίνει σε σχέση. Καθώς και το τελευταίο κομμάτι της έλξης: ωκυτοκίνη και βασοπρεσίνη

Είναι δύσκολο για το ανθρώπινο μυαλό και σώμα να διατηρήσει για πάντα αυτόν τον ενθουσιασμό και την ευφορία των πρώτων σταδίων του έρωτα. Με τον καιρό, εντελώς φυσικά, τα συναισθήματα αυτά εκλείπουν. Στο παιχνίδι μπαίνουν η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και τα πιο βαθιά συναισθήματα.

Το σώμα αρχίζει αν εκκρίνει ωκυτοκίνη (είναι γνωστή για τον μητρικό δεσμό μεταξύ μητέρας και παιδιού) και βασοπρεσίνη.

Αυτό μάλλον εξηγεί γιατί αυτή η τρέλα του έρωτα αρχίζει να μειώνεται σιγά σιγά και ένα πιο βαθύ αίσθημα ολοκλήρωσης παίρνει τη θέση της.

Ωραία. Και τώρα ξέρεις γιατί τσεκάρεις ανά πέντε λεπτά το Messenger για να δεις αν είναι online. Ή γιατί μετά από τέσσερις μήνες σχέσεις οι πεταλούδες αρχίζουν να “κοιμούνται” λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις με όλες αυτές τις πληροφορίες;

Ναι, πλέον ξέρεις ότι η ντοπαμίνη σε έκανε να πεις “ναι” όταν σου πρότεινε να πάτε να χτυπήσετε ένα τατουάζ στις τρεις το πρωί. Μπορείς να το ζήσεις, μπορεί και όχι. Ωστόσο, είναι σημαντικό το να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλό σου και να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις τη σχέση σου ακόμα πιο ολοκληρωμένη.

