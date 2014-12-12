Η ευλογιά των αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία καλπάζει και το πρόβλημα διαρκώς μεγαλώνει. Το υπουργείο αφήνει σαφείς αιχμές για τη μη τήρηση των μέτρων από την πλευρά των κτηνοτρόφων. «Η ανοδική πορεία των κρουσμάτων τους τελευταίους τρεις, τέσσερις μήνες, συμβαίνει γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφαλείας, δηλαδή εξακολουθούν να γίνονται παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων και δεν υπάρχει σωστό ράντισμα και απολύμανση», τονίζει στην Καθημερινή ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. «Αν εφαρμόζονταν τα μέτρα, η επιδημία θα είχε περιοριστεί και θα είχε λήξει μέσα σε λίγες ημέρες», συμπληρώνει ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ Γεώργιος Αρσένος. Τον Μάιο του 2025 είχαν θανατωθεί 10.652 αιγοπρόβατα, τον Ιούνιο 23.133, τον Ιούλιο 58.441 και τον Αύγουστο 55.151. «Η αύξηση αυτή σημειώθηκε γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετακινούνται παράνομα ζώα από στάβλο σε στάβλο, αρσενικά ζώα για αναπαραγωγή», αναφέρει ο κ. Αρσένος. «Καταλαβαίνω ότι πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί χάνεται το βιος τους. Ομως υπάρχει πόλεμος και όπως σε κάθε πόλεμο υπάρχουν θύματα. Είναι και στο δικό τους χέρι όμως. Αν εφαρμοστούν τα μέτρα, σύντομα δεν θα υπάρχουν κρούσματα», επισημαίνει.

Προσθέτει, πάντως, ότι πολλά πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει για τον κλάδο και πολλά μέτρα να έχουν εφαρμοστεί εδώ και χρόνια. «Δεν υπάρχει πλήρες μητρώο ζώων, δεν είναι όλα τα ζώα σημασμένα, δεν ξέρουμε πόσα είναι και πού βρίσκονται. Πολλοί κτηνοτρόφοι δεν είναι καταρτισμένοι, δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχουν κτηνίατροι. Ο,τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει το βάθος του προβλήματος. Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι πρέπει να υποστηριχθούν, αλλά όχι όλοι», τονίζει.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της έξαρσης της νόσου και ενώ εμφανίζονται κρούσματα σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας, είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να επιχειρηθεί εμβολιασμός έτσι ώστε να μη θανατώνονται όλα τα ζώα ενός κοπαδιού όταν εντοπιστεί κρούσμα. Ο Γεώργιος Αρσένος απαντά με έμφαση: «Δεν υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά. Υπάρχει στην Αφρική σε πειραματικό στάδιο και δεν είναι αποτελεσματικό. Χρησιμοποιώντας το εμβόλιο απλώς θα μετατρέψουμε τη νόσο σε ενδημική (σ.σ. θα παραμείνει στη χώρα και θα εμφανίζεται διαρκώς με εξάρσεις και υφέσεις). Δεν πρέπει όλη αυτή η συζήτηση περί εμβολίου που έχει γίνει πολιτική αλλά δεν είναι επιστημονική να γίνει άλλοθι για να μη λαμβάνονται ή να μην τηρούνται τα μέτρα».

Ε.Π. kosmoslarissa.gr