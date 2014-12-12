Ενισχύεται η αστάθεια στη χώρα σήμερα Δευτέρα 18/08, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Τέλος σημειώνεται ότι η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 19/08.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα (15:00-18:00) της Δευτέρας 18/08.