Την Πέμπτη 7 Αυγούστου, συνεργάτες της Βιβλιοθήκης επισκέφτηκαν το χωριό Καστανιά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προφορικές Μαρτυρίες». Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή, καταγραφή και διαφύλαξη προσωπικών αφηγήσεων και φωτογραφικού υλικού που αφορούν την τοπική ιστορία και τη λαογραφία, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλούσιο και αξιόπιστο αποθετήριο μαρτυριών.

Μια ξεχωριστή προφορική μαρτυρία σε μορφή οδοιπορικού αφηγήθηκε ο κ. Σίμος Κουσαΐτης, ο οποίος μοιράστηκε αναμνήσεις από τη ζωή στην Καστανιά κατά τις δεκαετίες 1960–1980, περιγράφοντας τις συνθήκες της καθημερινότητας, τα επαγγέλματα που ασκούνταν τότε, το σχολικό περιβάλλον, τα παιδικά παιχνίδια και την κοινωνική ζωή του χωριού.

Η μαρτυρία αυτή δεν αποτέλεσε μόνο ένα ταξίδι στο παρελθόν, αλλά και μια σημαντική συμβολή στην αποστολή της Βιβλιοθήκης να διασώσει και να αναδείξει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.