Άφαντος ο δράστης της στυγερής γυναικοκτονίας στον Βόλο

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη της στυγερής γυναικοκτονίας που συγκλονίζει τον Βόλο. Ο 39χρονος Π.Ν. οικοδόμος στο επάγγελμα, μαχαίρωσε την 36χρονη σύζυγό του Μ.Ν. μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Κωνσταντά, και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών του και, όταν εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει, την κυνήγησε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Η γυναίκα έπεσε σε τζαμαρία και ο 39χρονος έφυγε τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση όταν την είδε αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Μέχρι αυτή την στιγμή παραμένει άφαντος ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως να έχει θέσει τέρμα στην ζωή του, καθώς δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τα παιδιά του. Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού επέστρεψε το μεσημέρι από την δουλειά της και όταν ενημερώθηκε για την οικογνειακή τραγωδία, λύγισε.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει 4 παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανήλικα παιδιά θα οδηγηθούν στο Νοσοκομείο.

gegonotanews.gr