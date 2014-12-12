Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Φιλύρας κ. Ηλία Κουκουτσέλο, έκανε επίβλεψη σε ένα ακόμα σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε εσωτερικής οδοποιίας , που ολοκληρώθηκε και αφορά τον δρόμο που οδηγεί στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία και στο πανέμορφο ομώνυμο δασάκι.

Το συγκεκριμένο έργο, έχει ουσιαστική σημασία για την καθημερινότητα των κατοίκων και την προσβασιμότητα προς τον Ιερό Ναό, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τοπικών εορτών.

Η νέα ασφαλτόστρωση έγινε με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές ενισχύοντας την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζών, ενώ συμβάλλει και στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών εσωτερικής οδοποιίας που υλοποιεί ο Δήμος, με στόχο την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και την σύνδεση τους με σημεία πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε σχετικά..

«Η καθημερινότητα των πολιτών μας είναι για μας προτεραιότητα. Με σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Φιλύρας προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση που διευκολύνει την πρόσβαση στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία και στο δασάκι, ένα τόπο ιδιαίτερης σημασίας για τους κατοίκους. Συνεχίζουμε σταθερά με έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων συνεπείς στις δεσμεύσεις μας σαν Δημοτική Αρχή.»

Ο Δήμος Πύλης παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην αναβάθμιση των υποδομών σε κάθε οικισμό, ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής και την εξυπηρέτηση των δημοτών.