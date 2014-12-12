Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον κόμβο του Σταθμού στα Τρίκαλα. Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε διερχόμενο άτομο το οποίο κινούνταν με αμαξίδιο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία και κατέγραψε το συμβάν.

Διεξάγεται έρευνα.

B.M. trikalaenimerosi.gr