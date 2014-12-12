Αυτοκίνητο παρέσυρε άτομο με αμαξίδιο κοντά στον σταθμό
Ειδήσεις | 21 Αυγ 2025, 14:28
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον κόμβο του Σταθμού στα Τρίκαλα. Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε διερχόμενο άτομο το οποίο κινούνταν με αμαξίδιο.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία και κατέγραψε το συμβάν.
Διεξάγεται έρευνα.
B.M. trikalaenimerosi.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.