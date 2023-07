«Το να ερωτεύεσαι είναι ένα τρενάκι που προσανατολίζεται γύρω από το άτομο που μας ενδιαφέρει»- Theresa DiDonato.

Ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα είναι αναμφισβήτητα η αγάπη και ο έρωτας. Τα συναισθήματα αυτά είναι που δίνουν ώθηση, αυτοπεποίθηση και κίνητρο να πετύχεις τα πάντα. Ποιες είναι όμως οι διαφορές μεταξύ έρωτα και αγάπης; Οι ψυχολόγοι έχουν την απάντηση σε αυτό το αιώνιο ερώτημα.

Υπάρχουν βασικές διαφορές στα παραπάνω συναισθήματα και μάλιστα ακόμη κι αν τα νιώθουμε όμοια, πλέον μπορούμε να τα διαχωρίσουμε.

Eρωτεύομαι ή αλλιώς “Fall In Love”

«Η ίδια η λέξη ”πέφτω” είναι μια χρήσιμη εικόνα που πρέπει να θυμάστε όταν σκέφτεστε αυτό το στάδιο». H κοινωνική ψυχολόγος και επιστήμονας σχέσεων Theresa E. DiDonato, PhD, λέει ότι αυτή η φάση είναι μεταβατική και συχνά περιγράφεται ως συναρπαστική.

Σίγουρα, έρχεται μαζί με όλη τη βιασύνη των συναισθημάτων ερωτισμού, ελπίδας και ενθουσιασμού αλλά από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να φέρει ένα κύμα αρνητικών επιπτώσεων, όπως ανήσυχες σκέψεις, δυσκολία στον ύπνο και έλλειψη όρεξης. Με άλλα λόγια, το να ερωτεύεσαι είναι ένα τρενάκι που προσανατολίζεται γύρω από το άτομο που μας ενδιαφέρει.

Και όπως συμβαίνει με όλα τα τρενάκια του λούνα παρκ, τα σκαμπανεβάσματα, αν και μερικές φορές συναρπαστικά, μπορεί να είναι δύσκολα στο χειρισμό.

«Το να ερωτεύεσαι σημαίνει να σου έχεις μια απογοήτευση που δεν ήξερες ότι είχες. Ήθελες κάποιον, ένιωθες ότι στερήθηκες κάτι και μετά φαίνεται να είναι εκεί», γράφει ο συγγραφέας Adam Phillips σε ένα απόσπασμα του Missing Out: In Praise of the Unlived Life.

Τι σημαίνει το να είσαι ερωτευμέν@

Μόλις ερωτευτείς, θα βρεις τον εαυτό σου πλήρως βυθισμένο στην αγάπη. «Όταν είσαι ερωτευμέν@ μπορεί να μη γνωρίζεις και πολύ καλά τον χαρακτήρα του-της αγαπημέν@ σου. Εξιδανικεύεις το «πρόσωπο» και μπορεί να προβάλεις τις φαντασιώσεις σου πάνω του.

Σε αυτό το σημείο, οι ορμόνες (δηλαδή, η ντοπαμίνη και η ωκυτοκίνη) που μπορεί να έχουν πυροδοτηθεί από μια αρχική σπίθα χημείας ανεβαίνουν κατακόρυφα. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές αυτό το καλό συναίσθημα είναι τόσο οδυνηρό, που μπορεί να γκρεμιστεί η εικόνα του αγαπημένου σου, μόλις συνειδητοποιήσεις την πραγματικότητα.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ορμόνης που λειτουργεί σαν ναρκωτικό όποτε βρίσκεσαι γύρω από αυτό το άτομο και ως αποτέλεσμα, αισθάνεσαι σχεδόν εθισμό στο να βρίσκεσαι δίπλα του.

«Το να είσαι ερωτευμένος είναι σε μεγάλο βαθμό μια ασυνείδητη εμπειρία που μπορεί να διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο», λέει ο Dr Sherman.

Αγαπώντας κάποιον

Για να σε επιστρέψω στη μεταφορά του λούνα παρκ, αν το ταξίδι πριν ερωτευτείς αλλά και κατά τη διάρκεια είναι οι βουτιές της διαδρομής, το να αγαπάς κάποιον είναι το ομαλό μέρος στο τέλος, όταν δεν περιμένεις πλέον κάθε στιγμή με έντονη ανυπομονησία, αντίθετα, νιώθεις ευτυχία, ασφάλεια και νιώθεις άνετα να περπατάς δίπλα στον σύντροφό σου.

«Το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να τον γνωρίζεις βαθιά, να βιώνεις όλες τις πλευρές του και να τον αγκαλιάζεις πλήρως» λέει ο ψυχολόγος Paulette Sherman.

Η αγάπη βασίζεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Γνωρίζεις βαθιά το άλλο σου μισό, βιώνεις όλες τις πλευρές του και τις αγκαλιάζεις. Η αγάπη περιλαμβάνει μια έντονη αίσθηση οικειότητας και εγγύτητας που υπογραμμίζεται από τη δέσμευση.

Είναι συνειδητή επιλογή να δεσμευόμαστε, να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον σε καλές και κακές στιγμές και όχι μόνο όταν αυτό είναι διασκεδαστικό.

Φτάνοντας σε αυτό το στάδιο, είναι πιο πιθανό να μπεις σε μια σχέση που θα διαρκέσει. Αλλά αυτή ακριβώς η διάκριση περιλαμβάνει μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ του να είσαι ερωτευμένος και να αγαπάς κάποιον. Ενώ το πρώτο είναι ένα «μέρος» που μπορεί να φτάσεις αλλά και να πάψει να υφίσταται, το δεύτερο είναι ένα συναίσθημα που θα συνεχίσεις να έχεις.

savoirville.gr