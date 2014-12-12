Για τέταρτο συνεχή μήνα οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της χώρας μας σημείωσαν αύξηση σε σχέση με πέρυσι, γυρίζοντας σε θετικό πρόσημο και τις ταξινομήσεις του έτους.

Μικρή αλλά σημαντική ήταν η αύξηση των πωλήσεων του Ιουνίου στην αγορά αυτοκινήτου της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση πάντα τα πρώτα στοιχεία, τον Ιούνιο πωλήθηκαν στη χώρα μας 14.686 καινούργια αυτοκίνητα ή αλλιώς, 539 περισσότερα συγκριτικά με τα 14.147 του Ιουνίου του 2024 (+3,8%).

Ανάλογη εικόνα και στη Θεσσαλία καθώς τον Ιούνιο οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 359 έναντι 297 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στην επίδοση του Ιουνίου η ΒΜW ξεχώρισε ταξινομώντας 47 αυτοκίνητα (13,1%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Suzuki με 40 ταξινομήσεις (11,1%) και η Τoyota με 31 ταξινομήσεις (8,8%)