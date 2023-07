Ο Αύγουστος καταφτάνει και το πλανητικό σκηνικό μάς επιφυλάσσει δυνατές συγκινήσεις. Βρισκόμαστε στην καρδιά της εποχής του Λέοντα, η οποία ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ύψη, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δημιουργικότητα και τα επίπεδα αυτοπεποίθησής μας. Ας διασκεδάσουμε λίγο το καλοκαίρι!

Αφεθείτε στη λάμψη σας και μη φοβηθείτε να επιστρατεύσετε τη drama queen που κρύβετε μέσα σας, ειδικά όταν ο ήλιος ευθυγραμμιστεί με την ανάδρομη Αφροδίτη στις 13 Αυγούστου. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα πέντε άλλες ανάδρομες κινήσεις πλανητών αυτόν τον μήνα, όπως ο Κρόνος, ο Πλούτωνας, ο Ουρανός, ο Δίας, ακόμα και ο Ερμής.

Ενώ ο ήλιος ως κυβερνήτης του Λέοντα λάμπει, το πρώτο μεγάλο κοσμικό γεγονός του μήνα είναι η Πανσέληνος της 1ης Αυγούστου στον επαναστάτη Υδροχόο. Αυτή η Σελήνη μας ωθεί να χαράξουμε το δικό μας μονοπάτι, να γιορτάσουμε τη μοναδικότητά μας και να αγκαλιάσουμε την ατομικότητά μας – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τα παλιά βάρη πίσω.

Την επόμενη εβδομάδα, τόσο η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, όσο και ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, προκαλώντας ξαφνικές αλλαγές. Οι περισσότεροι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες προκλήσεις και θα χρειαστεί να σκεφτείτε out of the box. Απλώς πάρτε το χρόνο σας αν πρόκειται για αποφάσεις που σχετίζονται με σχέσεις ή θέματα ομορφιάς, καθώς η ενέργεια της ανάδρομης Αφροδίτης μπορεί να καταστήσει μερικές από αυτές τις παρορμήσεις φευγαλέες.

Η νέα σελήνη πραγματοποιείται στις 16 Αυγούστου και βρίσκεται σε σύνοδο με την ανάδρομη Αφροδίτη -η οποία κυριαρχεί στην ερωτική μας ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου- οπότε αυτή η νέα σελήνη είναι μια καλή στιγμή για να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να λύσετε θέματα που αφορούν τις σχέσεις και προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η 23η Αυγούστου είναι μια ημερομηνία που πρέπει να σημειώσετε στα ημερολόγιά σας, καθώς ο ήλιος περνά στην Παρθένο ενώ ξεκινά η ξεκινά η ανάδρομη πορεία του Ερμή. Ο ήλιος στην Παρθένο ρίχνει φως στις καθημερινές μας δραστηριότητες, εμπνέοντάς μας να καθαρίσουμε το πρόγραμμά μας και να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη. Δυστυχώς, ο ανάδρομος Ερμής στην Παρθένο ξεκινά την ίδια ακριβώς ημέρα, γεγονός που μπορεί να φέρει αναποδιές και δυσκολίες. Να έχετε υπομονή με τον εαυτό σας και τους άλλους.

Στις 27 Αυγούστου, ο παθιασμένος Άρης εισέρχεται στον Ζυγό, φέρνοντας ενέργεια σε κοινωνικές καταστάσεις και σχέσεις. Μια μέρα αργότερα, ο Ουρανός ξεκινά την ετήσια ανάδρομη πορεία του, ωθώντας μας να επεξεργαστούμε κάποιες από τις πιο ανατροπές που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Τέλος, έχουμε μια πανίσχυρη πανσέληνο στους Ιχθείς στις 30 Αυγούστου. Αυτή είναι η δεύτερη πανσέληνος που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Καθώς βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο στο άκρως ρεαλιστικό ζώδιο της Παρθένου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε στην άκρη αυταπάτες και φαντασιώσεις και να προσγειωθείτε.

Κριός

Αυτός ο μήνας προετοιμάζει το σκηνικό για τη φλογερή νέα σελήνη στον Λέοντα δύο εβδομάδες αργότερα, η οποία βάζει φωτιά στη δημιουργικότητά σας και μπορεί ακόμη και να ανεβάσει τη θερμοκρασία σε ένα φλερτ.

Ταύρος

Η Αφροδίτη είναι ο κοσμικός κυβερνήτης σας, επομένως η ανάδρομη πορεία της σας οδηγεί σε μια ιδιαίτερα βαθιά ανασκόπηση των αξιών, των αναμνήσεων και των προηγούμενων σχέσεών σας.

Δίδυμοι

Καθορίστε τις προθέσεις σας όσο μπορείτε, γιατί μόλις ξεκινήσει ο ανάδρομος Ερμής στις 23 Αυγούστου θα είναι λίγο πιο δύσκολο να καταπιαστείτε με νέες ιδέες.

Καρκίνος

Η πανίσχυρη πανσέληνος της 1ης Αυγούστου θα ρίξει φως σε ζητήματα, όπως τα όρια που θέτετε. Αν οι πιο στενές σας σχέσεις δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας, τώρα είναι η ώρα να το αντιμετωπίσετε.



Λέων

Ο Αύγουστος ξεκινά με μια επαναστατική πανσέληνο στον τομέα των σχέσεών σας, που σας ωθεί να επανεκτιμήσετε τις στενές επαφές και συνεργασίες και να απελευθερωθείτε από τυχόν δεσμεύσεις που σας περιορίζουν.

Παρθένος

Ο ήλιος λάμπει στο ζώδιό σας από τις 23 Αυγούστου για τον επόμενο μήνα και ενισχύει τα επίπεδα αυτοπεποίθησής σας. Δυστυχώς, την ίδια μέρα ξεκινά και ο ανάδρομος Ερμής, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σας χαλάσει τη διάθεση.

Ζυγός

Η πανσέληνος στον 5ο οίκο, αυτόν του φλερτ, είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσετε τις δημιουργικές σας αναστολές ή να απελευθερωθείτε από μια σχέση που μπορεί να σας έχει περιορίσει.

Σκορπιός

Ο μήνας ξεκινά με πανσέληνο, το οποίο σας ζητά να κάνετε ένα διάλειμμα από την επαγγελματική σας ζωή για να επικεντρωθείτε στα θέματα των σχέσεων.



Τοξότης

Με την έναρξη της γενέθλιας χρονιάς της Παρθένου στις 23 Αυγούστου, η καριέρα σας θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς ο ήλιος θα φωτίσει τον δέκατο οίκο σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να δώσετε λίγη ενέργεια στις προσωπικές σας φιλοδοξίες και τους επαγγελματικούς σας στόχους.

Αιγόκερως

Στις 23 Αυγούστου, ο ήλιος εισέρχεται στην Παρθένο, γεγονός που ελαφρύνει λίγη από τη συναισθηματική ένταση που νιώθετε και σας φέρνει μια αναζωογονητική διάθεση και έμπνευση.



Υδροχόος

Η πανίσχυρη πανσέληνος στο ζώδιό σας την πρώτη μέρα του μήνα, είναι το γεγονός που καθιστά τη στιγμή ιδανική για να απελευθερωθείτε από τις προσδοκίες των άλλων.

Ιχθείς

Ο ανάδρομος Ερμής ξεκινάει στις 23 Αυγούστου, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει την επικοινωνία λίγο πιο δύσκολη και ίσως σας ωθήσει ακόμη και να αναμοχλεύσετε κάποιες διαφωνίες από προηγούμενες σχέσεις που δεν επιλύθηκαν ποτέ.

instyle.gr