Άσφαλτος και στο Λογγάκι από τον Δήμο Τρικκαίων
Τρίκαλα | 02 Σεπ 2025, 18:26
Ασφαλτος και σε δρόμους σε χωριά από τον Δήμο Τρικκαίων. Με βάση έργο που αφορά σε ασφαλτοστρώσεις στους τομείς Α΄και Β΄, ολοκληρώνεται ασφαλτόστρωση στο Λογγάκι.
Το έργο επισκέφθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών, με βάση τη μέριμνα του Δήμου και για τα χωριά. Τη συγκεκριμένη εργολαβία εκτελεί η εταιρεία «Μάντζιος Τεχνική ΑΕ».
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσει στα χωριά, για τους κατοίκους και τους αγρότες, με βάση σχετικό προγραμματισμό, ανά τομέα.
