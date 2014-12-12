Σε ακόμη ένα χωριό του Δήμου Τρικκαίων ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση. Αυτή τη φορά πρόκειται για την Κρηνίτσα, τις εργασίες για την οποία επισκέφθηκε Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ασφαλτόστρωση βελτιώνει την πρόσβαση για κατοίκους και αγρότες, βοηθώντας τη βελτίωση των υποδομών για όλους και την προσπάθεια παραμονής τους στον τόπο κατοικίας.

Τα έργα συνεχίζονται στα χωριά του Α΄ και Β΄ τομέων του Δήμου Τρικκαίων με βάση τον προγραμματισμό

Από το γραφείο Τύπου