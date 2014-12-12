Αν δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας από οικία που κατέγραψε την σκηνή δεν θα το πίστευε κανείς!

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα απόψε μεγαλόσωμη αρκούδα εθεάθη σε παράδρομο της οδού Μαβίλη η οποία στην συνέχεια χάθηκε μέσα σε θαμνώδη έκταση που βρίσκεται πολύ κοντά στο ύψος της Περιφερειακής Οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων.

Οι περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία και οι αστυνομικοί αφού είδαν το βίντεο και βεβαιώθηκαν ότι πρόκειται πράγματι για αρκούδα άρχισαν να “χτενίζουν” την περιοχή (οι φωτό είναι από τις έρευνες) ώστε να την εντοπίσουν προκειμένου να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα είτε με όχημα, είτε ακόμη και με άνθρωπο.

Όλη η γειτονιά είναι πόδι ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται…

sportrikala.gr