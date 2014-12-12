Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να στηρίζει την τρικαλινή οικογένεια, με τη λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Η φετινή χρονιά ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται από το αρμόδιο τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) να κομίζουν τα voucher από την προηγούμενη ημέρα.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

- Η λειτουργία των βρεφονηπιακών- παιδικών σταθμών ξεκινά στις 02-09-20225

- Οι γονείς που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά από τις δομές (παιδικούς σταθμούς) ότι έχουν επιλεγεί για το σχολικό έτος 2025-2026 και είναι κάτοχοι voucher, καλούνται να καταθέσουν το voucher από 1/9/2025 στον παιδικό σταθμό που έχουν επιλεγεί

- Οι γονείς που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά από τις δομές (παιδικούς σταθμούς) ότι έχουν επιλεγεί για το σχολικό έτος 2025-2026 και ΔΕΝ είναι κάτοχοι voucher , δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια και θα εγγραφούν με πληρωμή τροφείων.

- Όσοι είναι κάτοχοι voucher δεν συνεπάγεται αυτόματη κατοχύρωση θέσης στη δομή

- Υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο σύστημα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου trikalacity.gr κατά το διάστημα 20-05-2025 έως 30-06-2025.

- Ως εμπρόθεσμες αιτήσεις θεωρούνται όσες κατατέθηκαν κατά το διάστημα 20-05-2025 έως 30-06-2025.

- Όσες αιτήσεις κατατέθηκαν μετά την παραπάνω ημερομηνία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα αξιολογηθούν μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις και αφού πρώτα τακτοποιηθούν οι επιλαχόντες με εμπρόθεσμη αίτηση.

