Με 23 ταινίες για κάθε προτίμηση, με τη μαγεία του κινηματογράφου να ξεδιπλώνεται τα βράδια του καλοκαιριού σε μια πανέμορφη τοποθεσία, ξεκινούν τη Δευτερά 1 Ιουνίου 2024 οι από τον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων. Ο θερινός κινηματόγραφος αποτελεί μια πραγματική όαση δροσιάς και κινηματογραφικής διαφυγής, εναρμονισμένος σ’ ένα περιβάλλον παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο.

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και το φετινό οι βραδιές στην πόλη μας αποκτούν διαφορετικό χρώμα και διάθεση. Τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα εικόνας και ήχου σε συνδυασμό με τον ανακαινισμένο και φροντισμένο περιβάλλοντα χώρο του Μύλου απογειώνουν την κινηματογραφική εμπειρία, προσφέροντας ψυχαγωγία και αναψυχή.

Οι ταινίες είναι της φετινής παραγωγής από όλα τα κινηματογραφικά είδη: περιπέτειες, κοινωνικές, κωμωδίες, κομεντί, φαντασίας, οικογενειακές.

Στο φετινό πρόγραμμα προβολών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ταινίες για τα παιδιά, τους νέους και όλη την οικογένεια. Θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στη μαγεία του θερινού κάτω από τον έναστρο ουρανό, που αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 21.45 .

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο facebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα των προβολών είναι το ακόλουθο:

1-5/6 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ κοινωνικό 84΄

6-10/6 ΚΛΕΙΔΩΣΕΣ; ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ τρόμου 91΄

11-14/6 ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ (NORTHERN COMFORT) κωμωδία 97΄

15-18/6 ΛΑΤΡΕΥΩ ΝΑ ΣΕ ΜΙΣΩ αισθ. κομεντί 103΄

19-24/6 ΓΚΑΡΦΙΛΝΤ: ΓΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΑ κιν. σχέδια 101΄

25-29/6 ΤΟ ΛΥΣΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ κωμωδία 103΄

30/6-3/7 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ live action 108΄

4-7/7 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΪΝΤ βιογραφική 108΄

8-11/7 DEAR PARIS κωμωδία 90΄

12-15/7 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δραμ. κομεντί 165΄

16-19/7 BAD BOYS: RIDE OR DIE κωμική περιπέτεια 108΄

20-23/7 ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΣΤΥΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ κωμωδία 100΄

24-27/7 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ (HIT MAN) κωμωδία δράσης 110΄

28-31/7 TA ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 κιν. σχέδια 109΄

1-4/8 WIDOW CLICQUOT εποχής 89΄

5-8/8 ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ δραμεντί 93΄

9-12/8 ΚΑΘΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ κωμωδία 120΄

16-19/8 Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κωμωδία 92΄

20-23/8 HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON κωμωδία φαντασίας 91΄

24-27/8 FLY ME TO THE MOON κομεντί 108΄

28-31/8 ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΣΟΪ κωμωδία 89΄

1-5/9 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ κωμωδία 106΄

6-10/9 ΒΡΕΧΕΙ ΑΝΤΡΕΣ κωμωδία 98΄

