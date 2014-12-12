Δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο κλείσιμο των Τσιτσανείων 2025 από τη βραδιά στο Δημοτικό Γήπεδο Κεφαλόβρυσου Τρικάλων, όπου η «Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης», στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη, παρουσίασε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ένα μοναδικό πρόγραμμα: «Ἁπό το Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα».

Η βραδιά απογειώθηκε από τη μεγαλοσύνη του λαϊκού μας τραγουδιού. Ήταν συγκινητική η παρουσία της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, της κόρης του μεγάλου συνθέτη καθώς και του Κώστα Καλδάρα, γιου του Απόστολου Καλδάρα. Και τους δύο παρουσίασε ο Γιώργος Ανδρέου, Σύμβουλος Πολιτισμού του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια από τον ίδιο τον συνθέτη και μουσικούς – συνεργάτες του, γνώστες του έργου του, με την καλλιτεχνική διεύθυνση να βρίσκεται στα χέρια της κόρης του, Μαργαρίτας, από τότε έως σήμερα. Σήμερα απαρτίζεται από καταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.

Σε αυτή τη μοναδική συναυλία με τίτλο «Από το Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων, συναντήθηκαν δύο ξεχωριστοί όσο και διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι. Εκείνος του πρωτομάστορα του λαϊκού τραγουδιού, του Τρικαλινού Απόστολου Καλδάρα (1922-1990) με εκείνον του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μίκη Θεοδωράκη (1925 - 2021 ). Και οι δυο υπηρέτησαν με αξιοσύνη τη λαϊκή μουσική του τόπου, ο καθένας με το δικό του τρόπο, με τα δικά του μουσικά εφόδια. Ωστόσο η λαϊκή μουσική τους σκέψη συναντιέται και αυτό φάνηκε τόσο παραδειγματικά στη συναυλία του Κεφαλόβρυσου.

Τα τραγούδια του μεγάλου Τρικαλινού Απόστολου Καλδάρα και του Μίκη Θεοδωράκη δημιούργησαν ένα σαγηνευτικό μουσικό πλέγμα που προκάλεσε ευφορία και συγκίνηση μαζί. Τα Τσιτσάνεια τίμησαν με αυτή η χειρονομία στο πρόσωπο του Απόστολου Καλδάρα τη μεγάλη μουσική Σχολή των Τρικάλων.

Τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών τραγούδησαν η Σοφία Παπάζογλου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Άγγελος Θεοδωράκης.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, ο εκπρόσωπος της Ι.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, Πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος Κανίνας, η Βουλευτής της ΝΔ κ. Κατερίνα Παπακώστα, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Σπύρος Αγναντής, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων κ. Ελένη Πούλιου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Χρήστος Καραμάνος, ο εκπρόσωπος του Δήμου Μετεώρων κ. Αθανάσιος Καψάλης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Σάκης Ξάφος, κ. Άρης Κολιός και κ. Μπέτυ Χατζηγάκη, ο Διοικητής της ΣΜΥ, Ταξίαρχος κ. Γρηγόρης Γαρουφαλιάς, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Νικόλαος Γουγουλάκης, η πρώην Βουλευτής κ. Σούλα Μερεντίτη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Τρικκαίων κ. Αντώνης Λάππας και κ. Ευαγγελία Γρηγορίου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου κ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα σε θέματα Πολιτισμού κ. Γιώργος Ανδρέου, καθώς και πλήθος κόσμου, αυτοδιοικητικοί και θεσμικοί φορείς